مانشستر سيتي وتشيلسي | أنت لست صلاح يا هالاند .. خذلت أكثر من مليون شخص!

أنت لست صلاح يا هالاند....

انتهت قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وتشيلسي، بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد.

وشهد اللقاء، مشاركة إرلينج هالاند، وقاد هجوم مانشستر سيتي، منذ الدقيقة الأولى وحتى نهايتها بعد تعافيه من إصابته، ولكنه لم ينجح في التسجيل أو الصناعة.

وبالرغم من عدم تسجيله في مباراة الليلة، إلا أنه لازال يتصدر قامة هدافي البريميرليج، ولكن صدارته في خطر إذ يقترب منه محمد صلاح، بعد عودته من الإصابة مع ليفربول.