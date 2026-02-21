Goal.com
علي رفعت

مانشستر سيتي ونيوكاسل | أهدر الهاتريك وأشعل الدوري الإنجليزي.. مرموش وهالاند في خدمة أوريلي!

فوز هام لمانشستر سيتي!

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ليرفع سيتي رصيده من النقاط إلى 56 نقطة ويقلص الفارق مع المتصدر آرسنال إلى نقطتين فقط. 

جاءت هذه النتيجة لتعيد إشعال الصراع على اللقب قبل الدخول في المنعطف الأخير من المسابقة حيث استغل أصحاب الأرض عاملي الأرض والجمهور لفرض أسلوبهم الهجومي منذ الدقائق الأولى وسط تألق لافت للعناصر الهجومية التي سيرت اللقاء لصالح الموهبة الصاعدة نيكو أوريلي الذي كان بطلًا للمشهد التهديفي بفضل تحركات زملائه وتمريراتهم الحاسمة التي وضعت الفريق في طريق الانتصار.

    عمر مرموش محرك الهجمات الأول

    قدم النجم المصري عمر مرموش مباراة كبيرة أثبت من خلالها أنه حلقة الوصل الأهم في الخط الأمامي لكتيبة المدرب بيب جوارديولا حيث بدأ تأثيره مبكرًا جدًا وتحديدًا في الدقيقة 14 عندما نجح في اختراق دفاعات نيوكاسل بتمريرة دقيقة للغاية وضعت نيكو أوريلي في وضعية سانحة للتسجيل ليفتتح الأخير أهداف اللقاء.

    لم يتوقف نشاط مرموش عند الصناعة فحسب بل واصل ضغطه عبر تنفيذ الركنيات وبناء الهجمات المرتدة السريعة ثم عاد في الدقيقة 37 ليصنع فرصة ذهبية أخرى لزميله أوريلي الذي أهدرها بجوار القائم. 

    وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 45+3 أطلق مرموش تسديدة قوية مرت بجوار المرمى ثم تبعها بتسديدة أخرى في الدقيقة 45+5 تصدى لها الحارس ببراعة ليخرج مرموش في الدقيقة 58 تاركًا مكانه لريان شرقي بعد أداء اتسم بالحركية الدائمة والفاعلية في صناعة الفرص المحققة.

    هالاند ودور القائد في الخط الأمامي

    لعب المهاجم النرويجي إرلينج هالاند دورًا غير معتاد في هذه المواجهة حيث تحول من دور الهداف إلى دور الصانع والمساند لزملائه لخدمة المنظومة الهجومية للفريق.

    في الدقيقة 27 أثبت هالاند قيمته الكبيرة عندما أرسل كرة عرضية متقنة من الجهة اليمنى ارتقى لها أوريلي برأسه ليسكنها الشباك معلنًا عن الهدف الثاني لمانشستر سيتي.

    استمر هالاند في محاولاته لإرباك دفاع نيوكاسل حيث استقبل عرضية من أوريلي في الدقيقة 41 لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وفي الدقيقة 45 سدد هالاند كرة قوية بعدت عن المرمى بقليل.

     أظهرت تحركات هالاند ذكاءً كبيرًا في سحب المدافعين وفتح المساحات لزملائه القادمين من الخلف مما ساهم بشكل مباشر في سيطرة سيتي على مجريات اللعب وتشكيل خطورة مستمرة على مرمى الخصم رغم الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه طوال اللقاء.

    أوريلي وإضاعة فرصة الثلاثية التاريخية

    رغم تسجيله هدفي الفوز إلا أن نيكو أوريلي أهدر فرصة ذهبية لتسجيل أول ثلاثية أهداف له في الدوري الإنجليزي وتحديدًا في الدقيقة 37 عندما تلقى تمريرة سحرية من عمر مرموش وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى لكنه لعب الكرة بجوار القائم الأيسر بغرابة شديدة. 

    كان بإمكان أوريلي حسم المباراة مبكرًا وتجنب الضغط الذي عاشه الفريق في الشوط الثاني خاصة بعد هدف نيوكاسل في الدقيقة 22 عبر لويس هول. 

    استمر أوريلي في محاولاته حتى الدقائق الأخيرة وساهم في العمل الدفاعي أيضا حيث ارتكب مخالفة في الدقيقة 71 لمنع هجمة مرتدة للخصم مما يعكس الروح القتالية التي لعب بها المباراة بجانب حسه التهديفي العالي الذي منحه الثقة لقيادة هجوم الفريق في ليلة غاب فيها التوفيق عن هالاند ومرموش في التسجيل المباشر.

  • اشتعال صراع الصدارة وضغوط آرسنال القادمة

    هذا الفوز وضع ضغوطًا هائلة على فريق آرسنال المتصدر حيث تقلص الفارق إلى نقطتين فقط مما يجعل كل تعثر قادم للمتصدر بمثابة هدية لمانشستر سيتي للانقضاض على المركز الأول.

    تكتسب هذه النتيجة أهمية مضاعفة بالنظر إلى جدول مباريات آرسنال الصعب الذي ينتظره مواجهات نارية أمام توتنهام وتشيلسي وهي مباريات قد تحدد ملامح البطل بشكل كبير قبل الموقعة الكبرى والمرتقبة بين سيتي وآرسنال في منتصف شهر ابريل القادم.

    يبدو أن مانشستر سيتي قد استعاد توازنه في التوقيت المثالي من الموسم خاصة مع تألق عناصره المختلفة الوجوه بالأخص مرموش وهالاند بعدما أظهرا قدرة كبيرة على تبادل الأدوار لخدمة مصلحة الفريق الجماعية وضمان حصد النقاط في المباريات المعقدة مثل لقاء نيوكاسل الذي شهد صراعًا بدنيًا وفنيًا كبيرًا.

    بيت القصيد

    تؤكد هذه المواجهة أن قوة مانشستر سيتي تكمن في قدرة نجومه الكبار مثل هالاند ومرموش على التخلي عن الأنانية الهجومية والعمل من أجل صناعة نجم جديد وتسهيل مهمة الوصول للمرمى وهو ما جعل أوريلي يخطف الأضواء برغم إضاعته للثلاثية.

    هذا الانتصار ليس مجرد ثلاث نقاط بل هو رسالة شديدة اللهجة للمنافسين بأن سيتي لن يتنازل عن اللقب بسهولة وأن الصراع على درع الدوري سيظل مشتعلًا حتى الرمق الأخير خاصة مع تضييق الخناق على آرسنال وترقبه لمواجهات قمة قد تقلب الطاولة رأسًا على عقب في الأسابيع المقبلة.

