مانشستر سيتي ونيوكاسل | أهدر الهاتريك وأشعل الدوري الإنجليزي.. مرموش وهالاند في خدمة أوريلي!

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ليرفع سيتي رصيده من النقاط إلى 56 نقطة ويقلص الفارق مع المتصدر آرسنال إلى نقطتين فقط.

جاءت هذه النتيجة لتعيد إشعال الصراع على اللقب قبل الدخول في المنعطف الأخير من المسابقة حيث استغل أصحاب الأرض عاملي الأرض والجمهور لفرض أسلوبهم الهجومي منذ الدقائق الأولى وسط تألق لافت للعناصر الهجومية التي سيرت اللقاء لصالح الموهبة الصاعدة نيكو أوريلي الذي كان بطلًا للمشهد التهديفي بفضل تحركات زملائه وتمريراتهم الحاسمة التي وضعت الفريق في طريق الانتصار.