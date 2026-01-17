Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport
علي سمير

بعد حسم صفقة جيهي .. الكشف عن المبلغ الضخم الذي أنفقه جوارديولا على المدافعين في مانشستر سيتي!

أرقام خيالية أنفقها بيب على تعزيز دفاعه

يقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع مارك جيهي من كريستال بالاس بعد الاتفاق على صفقة بقيمة 20 مليون جنيه استرليني، وإذا تمت الصفقة، سيصبح الإنجليزي هو المدافع الخامس والعشرين الذي يضمه سيتي منذ تولي جوارديولا المسؤولية في يوليو 2016. 

وتشير البيانات إلى أن الصفقة سترفع إجمالي إنفاق النادي على المدافعين خلال تلك الفترة إلى 1.379 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى مبلغ بين الفرق الستة الكبرى. 

وخلال نفس الفترة، تعاقد آرسنال مع 19 مدافعًا، وتشيلسي مع 20، وتوتنهام مع 17، ومانشستر يونايتد مع 15، وليفربول مع 10.

  • أموال أنفقت في مانشستر بشكل جيد

    وقد ترافق حجم هذا الاستثمار مع نجاحات كبيرة على أرض الملعب. منذ وصول جوارديولا، فاز مانشستر سيتي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية أربع مرات، وكأس العالم للأندية. وعلى الرغم من أن التعاقدات لم تكن جميعها ناجحة، إلا أن الاستراتيجية العامة حققت هيمنة كبيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

    لم يشارك جميع اللاعبين الدفاعيين الجدد في الفريق الأول، حيث فشل ستة منهم في المشاركة في أي مباراة رسمية. ومع ذلك، استعاد مانشستر سيتي في كثير من الأحيان بعض الأموال، حيث باع لاعبين مثل يان كوتو وبيدرو بورو والمدافع السابق لآرسنال بابلو ماري محققًا بعض الأرباح.

    كان وصول جيهي المحتمل مدفوعًا بسبب حالة طوارىء يعيشها الفريق. تحرك مانشستر سيتي لضم لاعب المنتخب الإنجليزي بعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها مدافعون رئيسيون، حيث غاب روبن دياش وجون ستونز ويوشكو جفارديول عن الملاعب لفترات متفاوتة. 

    وخضع جفارديول مؤخرًا لعملية جراحية بعد كسر عظم الساق، مما ترك جوارديولا بخيارات محدودة في مركز الدفاع خلال جدول مباريات مزدحم في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية. في بعض الأحيان، كان عبد القادر خوسانوف وناثان آكي وماكس ألين هم المدافعين الوحيدين المعترف بهم من قبل المدرب.

    أفضل صفقات سيتي تحت قيادة بيب

    يظل جفارديول أحد أبرز الأمثلة على التعاقدات الدفاعية لمانشستر سيتي. تم التعاقد معه من نادي لايبزيج مقابل 77 مليون جنيه استرليني، وهو ثاني أغلى لاعب يضمه جوارديولا، وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب أساسي قادر على اللعب في مركز الظهير الأيسر وقلب الدفاع وقد أضافت قدرته التهديفية بعدًا آخر، على الرغم من أن إصابته الحالية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

    دياش، الذي انتقل من بنفيكا مقابل 65 مليون جنيه استرليني في عام 2020، غير خط دفاع مانشستر سيتي بشكل فوري تقريبًا. حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، ثم لعب دورًا محوريًا في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا عام 2023. كان ستونز، الذي انضم من إيفرتون في عام 2016، حاضراً باستمرار طوال فترة حكم جوارديولا، وتغلب على الإصابات المتكررة ليظل شخصية رئيسية خلال النجاحات الكبرى - على الرغم من أن هذا الموسم كان أكثر صعوبة.

    من ناحية أخرى، أصبح كايل ووكر أحد أكثر الظهيرين الأيمن موثوقية في الدوري بعد انتقاله من توتنهام، بينما قدم ناثان آكي تنوعًا قيمًا في الدفاع بعد وصوله من بورنموث. استمتع أيمريك لابورت بعدة مواسم حافلة بالبطولات قبل رحيله إلى النصر، وامتزجت فترة جواو كانسيلو في الاتحاد بين التألق الفردي والانهيار النهائي في علاقته مع جوارديولا.

  • المعايير لا تزال عالية في ملعب الاتحاد

    مع كل الإنفاق الذي تم خلال ما يقرب من 10 سنوات من تولي جوارديولا المسؤولية، ظلت المعايير التي وضعها الإسباني عالية كما كانت دائمًا.

     وهو موضوع تناوله المدرب في مؤتمره الصحفي الأسبوعي. قال: "إذا لم تفز، فسيتم طردك. إذا لم نفز، فسأطرد. لقد فزنا كثيرًا، ولهذا السبب أجلس هنا. لا يوجد سر آخر. في أي نادٍ آخر بعد الموسم الماضي، لما كنت هنا الآن. ربما هم أكثر صبرًا بسبب ما حققناه في الماضي أيضًا. مررنا بثلاثة أشهر سيئة للغاية. كان الماضي جيدًا للغاية، ولهذا السبب ما زلت هنا. بدون جون [ستونز] وروبن [دياش] ويوشكو [جفارديول]، نحن في موقف صعب لفترة طويلة جدًا. روبن سيعود قريبًا. يوشكو، لا. جون، نأمل أن نراه".

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    التحدي التالي لمانشستر سيتي هو مباراة صعبة خارج أرضه أمام غريمه مانشستر يونايتد، في أول مباراة لمايكل كاريك كمدرب للفريق. لا يزال مانشستر سيتي متأخراً بست نقاط فقط عن متصدر الدوري آرسنال، ويأمل في مواكبة خطى المدفعجية، كما يأمل في تعثرهم خارج أرضهم أمام نوتنجهام فورست بنفس الجولة من البريميرليج.

