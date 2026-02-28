لا يعوض هالاند وصيامه عرّضه للهجوم مرتين .. احذر يا عمر مرموش من الانشغال بسباق برشلونة وأتلتيكو!

وتمكن مانشستر سيتي من كسر "شوكة" ليدز، ليواصل صراعه الشرس مع آرسنال، على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق السيتي انتصارًا مثيرًا على مضيفه ليدز بنتيجة (1-0)، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، بموسم 2025-2026.

ووقّع أنطوان سيمينيو على هدف السيتيزنس، في الدقيقة 45+2، فيما تلقى مدرب ليدز دانيل فارك بطاقة حمراء، عقب نهاية المباراة لاعتراضه على قرار الحكم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 59 نقطة، ليواصل موقعه في الوصافة، بفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر، بينما تجمد رصيد ليدز عند 31 نقطة، في المركز الخامس عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول لقاء ليدز، وأداء عمر مرموش في ظل غياب إرلينج هالاند للإصابة..