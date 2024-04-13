مانشستر سيتي ولوتون | ريال مدريد لا يملك ما يخشاه.. هالاند فقد ميزته!

النجم النرويجي يستمر في تقديم مستويات مثيرة للعجب!

حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره لوتون في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي بخمسة أهداف لهدف.

الفوز ضمن لمانشستر سيتي الاستمرار في صراع لقب الدوري الإنجليزي للمزيد من الجولات، بعدما تصدر جدول ترتيب البطولة بفارق نقطتين عن آرسنال وليفربول لكن لهما مباراة أقل.

لكن مباراة الليلة لم تحمل أخبارًا جيدة على كافة المستويات بالنسبة لمانشستر سيتي، فهناك خبر مزعج يخص إرلينج هالاند مهاجم الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هالاند لا يزال تائهًا ولا يقدم ولو حتى ربع مستوياته، ولا يزال يوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام على الرغم من تسببه في الهدف الأول وتسجيله للثالث من ركلة جزاء.

فكيف إذًا هالاند لا يزال محبطًا لجماهير مانشستر سيتي؟ وما هي الميزة التي فقدها؟ ولماذا على ريال مدريد ألا يخشاه قبل عودة دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا؟ ذلك ما نحاول الحديث عنه فيما يلي:

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