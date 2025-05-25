لا مرموش ولا هالاند .. هذا الأفضل في مشهد الختام، ومانشستر سيتي ينتزع بطاقة أوروبا في ليلة وداع "الفتى الذهبي"!

نقاط مضيئة لكتيبة جوارديولا قبل مونديال الأندية..

أنجز فريق الكرة بنادي مانشستر سيتي، مهمته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ليحفظ ماء وجهه، بعد موسم شهد خسارته لبطولته المفضلة، حيث تجرد من لقب البريمييرليج بعد 4 سنوات ظل فيها متربعًا على عرش إنجلترا.

في الليلة الختامية، شارك المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي، وحقق السيتي فوزًا على مضيفه فولهام بنتيجة (2-0)، على ملعب كرافن كوتاج، بفضل "مقصية" إلكاي جوندوجان و"جزائية" إرلينج هالاند.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة، لينهي الموسم في المركز الثالث، ويضمن تأهله إلى تشامبيونزليج رسميًا، برفقة ليفربول "البطل" وآرسنال "الوصيف" وتشيلسي وأستون فيلا، بينما تجمد رصيد فولهام عند 54 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.

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