مانشستر سيتي ضد سوانزي | عمر مرموش "برائحة البوندسليجا" ولا خوف عليكم في وجود شرقي .. الأمتع في الطريق يا جوارديولا!

بعد الأداء الذي قدمه مانشستر سيتي أمام سوانزي، خاصة خلال الشوط الثاني، يبدو أن جمهور السيتي سيكون على موعد من أداء أمتع خلال المباريات المقبلة.

فبعد الموسم الماضي الذي كان صعبًا على الفريق، وبداية غير مستقرة في النتائج والأداء، اقترب بيب جوارديولا كثيرًا من استعادة الجانب الممتع لجماهير السيتي.

خلال الشوط الأول عانى مانشستر من عدم تمركز اللاعبين بشكل جيد، وغياب صناعة الفرص المحققة للتهديف، مما دفع البعض منهم للجوء إلى الحلول الفردية، التي نتج عنها هدف جيريمي دوكو الذي جاء بأداء فردي منه.

ولكن في الشوط الثاني حافظ اللاعبين على التمركز بين الخطوط والخلف أيضًا، واقتربوا كثيرًا من عمر مرموش رأس الحربة، مما دفع سوانزي سيتي إلى الخلف، ليُدافع فقط وسط محاولات عن استحياء لتنظيم هجمات مرتدة لم تكتمل بسبب التمركزات الصحيحة للاعبين.

ومع وجود 5 لاعبين في محيط منطقة الجزاء وهم "أوسكار بوب، ريان شرقي، فيل فودين، ريكو لويس، جيريمي دوكو"، أصبحت المساحات ضيقة للغاية.

وهنا ظهرت الفوارق الجماعية بين مانشستر سيتي وسوانزي، لتصب في النهاية لمصلحة السيتيزنز الذين نجحوا في الانتصار.

تلك العناصر التي شاركت اليوم، بالإضافة إلى عناصر أخرى لم تشارك إما للراحة أو للإصابة، ستشكل مجموعة قوية للغاية، تستطيع تقديم الإمتاع بجانب النتائج الطيبة التي ينتظرها الجميع.