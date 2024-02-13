مانشستر سيتي سيخسر دوري أبطال أوروبا!.. فريق جوارديولا أفضل من كل منافسيه

هل ينجح السيتي في تكرر إنجازه الأوروبي هذا الموسم؟

ربما انتظر مانشستر سيتي كثيرًا للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا أخيرًا الموسم الماضي، لكن كل الدلائل تشير إلى أنهم سيكررون هذا الإنجاز مجددًا.

وكان طريق مانشستر سيتي للفوز بأول لقب أوروبي في تاريخه صعبًا ومليئًا بالعقبات فقد فشلوا في التأهل من دور المجموعات في أول موسمين لهم بالبطولة وفى المشاركة الثانية لهم حققوا الفوز في مباراة واحدة فقط وهو أدنى نتيجة لأى فريق إنجليزي.

ثم عانوا من إقصاءات متتالية أمام برشلونة في دور الـ16، وكانوا سلبيين في هزيمتهم بنصف النهائي أمام ريال مدريد في عام 2016، وتعرضوا لهزيمة ساحقة بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين على يد ليفربول في عام 2018.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولدى السيتي تاريخ محبط من الإقصاء أمام موناكو وتوتنهام بأهداف خارج الأرض، لكن عام 2020 كان الأسوأ لهم حيث تعرضوا للهزيمة أمام ليون، وهي المباراة التي جعلت بيب جوارديولا، منزعجًا للغاية وفكر في الاستقالة.

واستمر فشل السيتي الأوروبي في عام 2021 أمام تشيلسي ثم الهزيمة المؤلمة في نصف النهائي أمام ريال مدريد بعد عام، قبل أن يحققوا أخيرًا لقب البطولة في ملعب أتاتورك العام الماضي أمام إنتر ميلانو.

ويبدأ السيتي منافسته الحقيقية ودفاعه عن لقبه مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد كوبنهاجن، لكن كل الدلائل تشير إلى أنهم سيصلون إلى نهائي ويمبلي ويرفعون الكأس مجددًا هذا العام.