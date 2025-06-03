3 أهداف رئيسة لمانشستر سيتي وريال مدريد، والهلال يصارع من أجل ثنائي .. كريستيانو رونالدو يقود "جنون" ميركاتو كأس العالم للأندية 2025!

أبرز صفقات قد تحدث أو حدثت قبل مونديال الأندية 2025..

32 ناديًا جميعهم يسابق الزمن.. فالوقت يداهمهم، ليس أمامهم إلا عشرة أيام فقط لإبرام صفقات جديدة، تمثل إضافة لهم قبل كأس العالم للأندية أمريكا 2025.

المونديال من المقرر أن يقام في الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، بنظام جديد لأول مرة، إذ يشارك به 32 فريقًا.

وبحكم أن الميركاتو الصيفي لن يفتح أبوابه مع بداية المونديال، فقد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح الاتحادات حرية فتح "فترة انتقالات استثنائية" لمدة عشرة أيام فقط؛ من 1 إلى 10 من يونيو الجاري، لإبرام صفقات جديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا القرار الاستثنائي جعل الجميع يتسابق لحسم صفقات سريعة ومؤثرة، ومع بقاء سبعة أيام فقط على نهاية المهلة، دعونا نطلعكم على أبرز الصفقات المحتمل إبرامها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأخرى التي تمت بشكل رسمي..