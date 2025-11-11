مفاجأة .. "سبب منطقي" يدفع جوارديولا للرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم

مباراة مانشستر سيتي وليفربول، حملت طابعًا خاصًا للمدرب الكتالوني، بيب جوارديولا، والذي يحتفل بتحقيق إنجاز تاريخي، بالوصول إلى 1000 مباراة في مسيرته التدريبية.

ومنذ بدء مسيرته التدريبية في موسم 2007-2008، قاد جوارديولا 550 مباراة مع مانشستر سيتي، ليصبح الفريق الأكثر خوضًا للمباريات تحت قيادة "الفيلسوف"، فيما قاد 161 مباراة مع بايرن ميونخ، و247 مباراة مع برشلونة، وكذلك 42 مباراة مع الفريق الرديف ببرشلونة.

وحقق جوارديولا أرقامًا مذهلة في رحلته التدريبية، حيث فاز في 715 مباراة من أصل 999، قبل مباراة الألف ضد ليفربول، كما توج بـ40 بطولة، منها 18 لقبًا مع مانشستر سيتي، والذي قاد لحصد لقب الدوري الإنجليزي "6" مرات.

وتوج جوارديولا بألقاب الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي، كما حصد دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بواقع مرتين مع برشلونة ومرة مع مانشستر سيتي، ناهيك عن تحقيق السداسية مع العملاق الكتالوني في موسم 2008-2009، والخماسية مع السيتي في موسم 2022-2023.

ونجح جوارديولا في كتابة الانتصار في مباراته الألفية، بالتغلب على حامل لقب البريميرليج بثلاثية نظيفة، في مواجهة شرسة أعادت الفريق إلى الصورة في المنافسة على لقب البريميرليج، بعدما أصبح خلف آرسنال المتصدر بـ4 نقاط.

وقال فيرجسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، الذي حقق 13 لقباً في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توليه منصبه، عن جوارديولا: "بيب! أنا سعيد للغاية بالترحيب بك في نادي الألف المرموق التابع لقاعة مشاهير LMA. لطالما كان حبك وشغفك العميقان باللعبة واضحين للغاية، ويجب أن تفخر بالتأثير الذي لا يُمحى الذي لا تزال تحدثه على اللعبة العالمية.

"إن الوصول إلى 1000 مباراة وتحقيق مثل هذا العمر الطويل في كرة القدم هو إنجاز لا يمكن الاستهانة به، كما أن الاستمرار في تحقيق ألقاب الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس المحلية في ثلاثة من أكثر الدوريات تنافسية في أوروبا هو أمر رائع. أتطلع إلى الاحتفال معك في حفل عشاء LMA لتكريمك رسمياً في نادي LMA Hall of Fame 1,000 Club."

وأضاف ريتشارد بيفان، الرئيس التنفيذي لرابطة مدربي الدوري الإنجليزي: "كرس بيب كامل مسيرته لتحقيق التميز، مدفوعًا بإرادة لا مثيل لها للفوز وأسلوبه المشهور عالميًا. إن إنجازاته ونجاحاته في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا لم يسبق لها مثيل، ولا يزال تأثيره يشكل كرة القدم للأجيال القادمة.