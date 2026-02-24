Getty/GOAL
ترجمه
مانشستر سيتي حذر من أن خصم 60 نقطة سيكون "منطقياً" إذا ثبتت إدانته في قضية 115 تهمة تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، وذلك كسبب لتأخير إصدار الحكم لفترة طويلة
مانشستر سيتي لا يزال ينتظر الحكم في قضية FFP
تخيم اتهامات بسوء إدارة الأموال على ملعب الاتحاد منذ أوائل عام 2023، عقب تحقيق طويل الأمد. وانتهت جلسة استماع مستقلة في أواخر عام 2024، لكن مر أكثر من عام دون صدور حكم نهائي.
لا يفيد عدم اليقين أحدًا، حيث يصر مانشستر سيتي على براءته، وقد تنتهي موسم آخر قبل الكشف عن النتيجة - بينما يسعى فريق بيب جوارديولا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى على الصعيدين المحلي والدولي.
- Getty
لماذا استغرق إصدار الحكم كل هذا الوقت؟
قال خبير التمويل الكروي كيران ماجواير لبرنامج The Overlap، الذي تقدمه Sky Bet، عن سبب طول مدة الإجراءات وأهميةالتوقيت: "نعتقد أن هناك حوالي نصف مليون دليل قدمتها كل من النيابة العامة والدفاع. انتهت الجلسة في الأسبوع الثاني من ديسمبر. لذا، نحن الآن في شهرنا الرابع عشر من الصمت. وبالنظر إلى القضايا المشابهة لقضية الاحتيال، أعتقد أننا ربما نكون في المرحلة النهائية من التوصل إلى قرار. أعتقد أن جزءًا من التحدي يكمن في وجود ثلاثة أشخاص رفيعي المستوى في المحكمة، وهم الذين يتخذون الحكم النهائي. من الصعب جدًا جمع هؤلاء الثلاثة في نفس الوقت. وهذا ما أدى إلى تأخير القضية. من المفترض أن يتم البت فيها خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكننا قلنا هذا من قبل، كما تعلمون، كان بيب يقول في فبراير الماضي أنه يتوقع شيئًا ما. هناك الكثير من الأدلة التي يجب فحصها، والتهم خطيرة جدًا. لذا يجب أن يكون لديك أدلة كافية".
وأضاف: "إذا صدر الحكم قبل أسبوع من نهاية الموسم، فسيكون ذلك كارثيًا من نواحٍ عديدة. حسب ما فهمت، من المحتمل أن يتم إخطار كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي بالحكم قبل 24 ساعة لتمكين محامييهما من مراجعة التفاصيل الدقيقة له. قد يكون ذلك في يوم نهائي كأس العالم، حسبما نعلم".
العقوبات المحتملة: كيف يمكن معاقبة مانشستر سيتي؟
بالانتقال إلى العقوباتالمحتملة وكيفية تحديدها، بدأ ماجواير بالقول: "لدينا أكثر من 115 تهمة، فماذا سيحدث إذا كانت النتيجة 70-50 لصالح الدوري الإنجليزي الممتاز أو لصالح مانشستر سيتي؟ إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي بعدم التعاون، وهو أمر محتمل إلى حد كبير، فمن المرجح أن يتعرض لغرامة كبيرة لأن هذا ما رأيناه يحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والخصومات هناك. إذا كان الأمر يتعلق بخصم نقاط، أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيعلن ذلك انتصارًا له".
وقد زُعم في مرحلة ما أن مانشستر سيتي قد يُطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد كرر ماجواير الأسباب التي تجعل ذلك مستحيلًا، لكن البلوز قد يتعرضون لعقوبة خصم نقاط كبيرة تجعلهم يتراجعون في جدول الدوري الممتاز. وقد تحدث أيضًا تغييرات جذرية على مستوى مجلس الإدارة.
وتابع ماجواير قائلاً: "لا يمكن للدوري الإنجليزي الممتاز أن يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية لأن هذا قرار يخص الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (EFL) ولم تثبت أي تهم ضد مانشستر سيتي من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لذلك، يجب أن يكون العقوبة خصم نقاط.
"إذا نظرنا إلى السوابق، فقد تم خصم ستة وأربعة نقاط من إيفرتون ونوتنغهام فورست بسبب مخالفة واحدة على مدى ثلاث سنوات. وتغطي الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي فترة تسع سنوات، لذا فهي أكبر بكثير.
"نحن لسنا متأكدين من الأرقام المعنية، لكن من المرجح أن تكون كبيرة جدًا. أعتقد أنه يجب إضافة صفر إلى ما رأيناه في حالة فورست وإيفرتون، لذا فإن خصم ما بين 40 و60 نقطة سيكون منطقيًا، بما يتوافق مع ما رأيناه في قرارات أخرى.
"إذا أرادوا المضي قدمًا، فإننا لا نعرف مدى خطورة الأمر. في حالة فورست وإيفرتون، كان الأمر يتعلق بـ FFP فقط. تم التلميح بالفعل إلى الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي، ولهذا السبب يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.
"الاحتيال المؤسسي هو اتهام خطير للغاية. سيتعين على مجلس الإدارة الاستقالة. كيف يمكنك أن تكون في غرفة اجتماعات مع أعضاء آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه - الذي أنت أحد مساهميه - مع إثبات هذا الاتهام؟
"إذا ألقيت نظرة على ما حدث مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، فقد اضطر مجلس الإدارة إلى الاستقالة عندما ادعوا أموراً عن رواتب اللاعبين ثبت أنها غير صحيحة. هناك مشكلة تتعلق بالصدق هنا، مما يعني أنه إذا ثبتت إدانة مانشستر سيتي - والنادي واثق تماماً من نفسه، وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز - فإن مجلس الإدارة سيضطر إلى الاستقالة، وقد يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة كاملة للنادي".
- Getty Images
هل سيهبط مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز؟
يعتقد كريستيان بورسلو، الرئيس السابق للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عمل في أستون فيلا وليفربول وتشيلسي، أن مانشستر سيتي قد يهبط من الدرجة الأولى إذا كان خصم النقاط كبيرًا بما يكفي.
وقال لـ The Football Boardroom: "القرار الذكي هو، إذا كنت رئيس الدوري الإنجليزي الممتاز، أن نترك الأمر للمحامين. دعونا نترك الأمر للعملية التي وافق عليها الجميع.
"وجهة نظري بسيطة. عندما يُترك الأمر للقضاة، مهما كان الأمر محبطًا لأن ذلك يستغرق وقتًا طويلاً، فسيكون في نطاق السوابق. والسابقة هي العقوبة الرياضية. ومن المرجح أن تكون العقوبة الرياضية هي خصم نقاط كبيرة، مما قد يؤدي في النهاية إلى الهبوط".
يحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق خمس نقاط عن المتصدر أرسنال. كما أنه وصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، والدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي، ونهائي كأس كاراباو.
إعلان