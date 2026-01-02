Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
سبق له العمل بمانشستر سيتي .. الكشف عن مدرب تشيلسي الذي سيواجه جوارديولا بعد إقالة ماريسكا!

النادي الإنجليزي لم يعلن عن مدربه الجديد بعد رحيل الإيطالي

سيتولى كالوم ماكفارلين تدريب تشيلسي في مباراته ضد مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا في الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي، بعد الإعلان عن إقالة إنزو ماريسكا في يوم رأس السنة الجديدة. 

ماكفارلين هو المدرب الحالي لفريق تحت 21 عامًا في النادي، لكنه سيتولى تدريب الفريق الأول بدلاً من ماريسكا، كما سيجلس أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيتي يوم الجمعة.

  • ماكفارلين يتولى المسؤولية

    وفقًا للصحفي "بن جاكوبس" أكد تشيلسي أن ماكفارلين سيكون في مقعد المدربين عندما يواجه البلوز مانشستر سيتي هذا الأسبوع. بعد إقالة إنزو ماريسكا، أصبح النادي بدون مدرب رئيسي، وبينما يستمر البحث عن اسم جديد، استعان النادي بمدرب فريق تحت 21 عامًا لتولي مسؤولية الفريق الأول. ماكفارلين موجود في ستامفورد بريدج منذ الصيف، عندما انتقل من ساوثهامبتون، كما عمل سابقًا في مانشستر سيتي كمدرب مساعد لفريق تحت 18 سنة.

    "جزء من العائلة"

    أشرف ماكفارلين على أداء مثير للإعجاب لفريق تشيلسي تحت 21 عامًا، الذي يحتل حاليًا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي للرديف ويواصل المنافسة في دوري الشباب الأوروبي. وقد صرح سابقًا أنه يشعر بأنه "جزء من العائلة"، وسيُعهد إليه الآن بقيادة الفريق الأول لتحقيق ثلاث نقاط محتملة في ملعب إتيهاد.

    وقال: "أشعر أنني استقرت الآن. لقد مر ثلاثة أو أربعة أشهر منذ أن انضممت إلى الفريق وأصبحت على دراية بكل شيء. أشعر بالراحة مع جميع الموظفين واللاعبين وطريقة سير الأمور يوميًا. أنا أستمتع حقًا وأشعر أنني جزء من العائلة".

    قال ماكفارلين أيضًا إنه يريد من لاعبيه أن يتقبلوا كل التحديات، وهو ما هو على وشك القيام به الآن.

    وأضاف: "لقد كانت الفترة الماضية مزدحمة. أعتقد أننا ما زلنا جميعًا في مرحلة التكيف - اللاعبون والموظفون والجميع. منذ أغسطس، أشعر أننا نخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام. لم يكن لدينا سوى أسبوع واحد فقط خضنا فيه مباراة واحدة.

    "إلى جانب ذلك، كنا ندعم فريق الرجال عند الحاجة، مما يضيف مسؤولية أخرى. لذا، لا يتعلق الأمر فقط بإنجاز الجدول الزمني، بل بالقدرة على الأداء تحت هذا النوع من الضغط.

    "رسالتي للاعبين هي أنه إذا تمكنوا من التعامل مع هذا الوضع، فإنهم يعدون أنفسهم لما هو قادم، وهو كرة القدم للكبار. كل هذا جزء من الدخول إلى ما نسميه العالم الحقيقي لكرة القدم الاحترافية".

  • ما يتوقعه ماكفارلين

    وقد أعرب ماكفارلين عن توقعاته من فريق تشيلسي تحت 21 عامًا، كما أنه ينتظر نفس الشيء من لاعبي الفريق الأول المحترفين.

    وقال لموقع تشيلسي الرسمي: "نتوقع من لاعبينا أن يكونوا ملتزمين ومتحمسين وطموحين كل يوم. توفر هذه البيئة موارد لا تصدق ويجب على اللاعبين الاستفادة القصوى من كل فرصة.

    "من الناحية البدنية، نتعاون بشكل وثيق مع فريق علوم الرياضة لمواءمة التمارين الشاقة متطلبات المباريات. من الناحية التكتيكية، تساعدنا التحليلات واجتماعات الفريق على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتعزيز الدروس المستفادة من المباريات.

    من الناحية العقلية، نركز على التركيز والمرونة والاتساق. تدعم البيانات كل هذا من خلال توفير رؤى موضوعية، ولكنها تُستخدم بشكل استراتيجي إلى جانب التدريب والمراقبة".

    وأضاف: "نحن نعلم اللاعبين أن الضغط هو امتياز. اللعب بانتظام ضد أفضل الفرق هو جزء من تطورهم، ويجب عليهم تقبل ذلك. سيكون هناك تقلبات، ومن الضروري تعلم كيفية التعامل معها. لدينا فريق متخصص في علم النفس يقدم دعمًا مخصصًا لكل لاعب.

    "بصفتنا مدربين، نحن نوجههم ونرشدهم خلال التحديات، ونضمن حصول كل لاعب على الدعم الذي يحتاجه للنجاح."

    ماذا بعد؟

    يأمل ماكفارلين في تحقيق فوز كبير هذا الأسبوع. لم يفز البلوز في 11 مباراة ضد سيتي، وكانت آخر مرة فازوا فيها على نادي إتيهاد في نهائي دوري أبطال أوروبا. كانت آخر مباراة بينهما انتهت بهزيمة 3-1، ولم يتعادلوا منذ فبراير 2024. كانت آخر ثلاث هزائم لهم أمام سيتي بنتيجة إجمالية 6-1.

