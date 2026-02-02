تشابي ألونسو في قائمة من ثلاثة مرشحين لخلافة بيب جوارديولا!

حافظ جوارديولا على سرية تخطيطاته المستقبلية ولم يتحدث علناً عن خططه.

ومع ذلك، قال عند توقيع عقده الجديد إنه يشعر أنه "يستحق" البقاء في مانشستر.

وقال: "بصراحة، أعتقد أنني وموظفيّ وأصدقائي نستحق أن نكون هنا. آسف لقول ذلك. لست متعجرفًا بقولي هذا، ولكنها الحقيقة. أعتقد أننا نستحق، بعد أربع هزائم متتالية، أن نعود ونحاول قلب الوضع. في تلك اللحظة، في تلك الفترة، كان لديّ شعور بأن عليك اتخاذ القرارات الصحيحة للمستقبل، وأريد أن أتخذها.

"منذ بداية الموسم، كنت أفكر كثيرًا. أريد أن أكون صادقًا، كنت أعتقد أن هذا الموسم سيكون الأخير. لكن المشاكل التي واجهناها في الشهر الماضي جعلتني أشعر أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للمغادرة. لم أرغب في خذلان النادي. شعرت أنني لا أستطيع المغادرة الآن، الأمر بهذه البساطة. لا تسألوني عن السبب. ربما كانت الهزائم الأربع هي السبب الذي جعلني أشعر أنني لا أستطيع المغادرة. مانشستر سيتي يعني لي الكثير. هذا هو موسمي التاسع هنا - لقد عشنا معًا الكثير من الأوقات الرائعة. لدي شعور خاص جدًا تجاه هذا النادي. لهذا السبب أنا سعيد جدًا بالبقاء لموسمين آخرين".