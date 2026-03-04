في ليلة تنويم مانشستر سيتي: بيب جوارديولا قلد آرسنال فسقط أمام نوتنجهام فورست.. وحيرة بسبب عمر مرموش!

بينما كانت جماهير نادي مانشستر سيتي، تستعد للاحتفال بـ3 نقاط روتينية، تعيد الضغط إلى آرسنال؛ فجّر فريق نوتنجهام فورست مفاجأة من العيار الثقيل، مساء يوم الأربعاء.

نوتنجهام خطف التعادل (2-2) أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدّم السيتزنس "مرتين"، بواسطة كل من أنطوان سيمينيو ورودري، في الدقيقتين 31 و62؛ بينما عادل نوتنجهام النتيجة عن طريق مورجان جيبس وايت وإيليوت أنديرسون، في الدقيقتين 56 و76.

وبهذه النتيجة.. وصل السيتزنس إلى نقطته رقم 60، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ على بُعد 7 نقاط من آرسنال "المتصدر"، الذي لعب لقاء أكثر.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل مانشستر سيتي الصادم ضد نوتنجهام فورست، والذي يخدم مصالح آرسنال..