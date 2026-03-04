Goal.com
Omar Marmoush Erling Haaland Man City GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

في ليلة تنويم مانشستر سيتي: بيب جوارديولا قلد آرسنال فسقط أمام نوتنجهام فورست.. وحيرة بسبب عمر مرموش!

مانشستر سيتي يصعب موقفه بنفسه في الدوري الإنجليزي..

بينما كانت جماهير نادي مانشستر سيتي، تستعد للاحتفال بـ3 نقاط روتينية، تعيد الضغط إلى آرسنال؛ فجّر فريق نوتنجهام فورست مفاجأة من العيار الثقيل، مساء يوم الأربعاء.

نوتنجهام خطف التعادل (2-2) أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدّم السيتزنس "مرتين"، بواسطة كل من أنطوان سيمينيو ورودري، في الدقيقتين 31 و62؛ بينما عادل نوتنجهام النتيجة عن طريق مورجان جيبس وايت وإيليوت أنديرسون، في الدقيقتين 56 و76.

وبهذه النتيجة.. وصل السيتزنس إلى نقطته رقم 60، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ على بُعد 7 نقاط من آرسنال "المتصدر"، الذي لعب لقاء أكثر.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل مانشستر سيتي الصادم ضد نوتنجهام فورست، والذي يخدم مصالح آرسنال..

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP

    بيب جوارديولا قلد آرسنال.. فسقط

    قبل مواجهة نوتنجهام فورست، مساء يوم الأربعاء، في الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على أسلوب لعب آرسنال؛ والذي يعتمد على استغلال الكرات الثابتة والركنيات، لتحويلها إلى أهداف.

    هذا الأسلوب انتقده الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول؛ وهو الأمر الذي رد عليه جوارديولا، قائلًا: "أتفهم تصريحاته.. لكن هذا أسلوب الدوري الإنجليزي منذ سنوات عديدة، ويجب أن نتأقلم معه".

    وشدد جوارديولا على أن الكرات الثابتة والركنيات، هي جزء مهم من كرة القدم؛ ولذلك من حق آرسنال أن يعتمد عليها، مثل جميع الأندية الأخرى.

    وبالفعل.. بعد 24 ساعة تقريبًا من تصريحات جوارديولا، وجدنا هذا المدرب الإسباني الذي كان يتغنى العالم بأسلوبه الجميل؛ ينفذ أسلوب اللعب الإنجليزي التقليدي، على حد قوله.

    السيتزنس سجل هدفه الثاني ضد نوتنجهام فورست من "ركلة ركنية"، حوّلها متوسط الميدان الإسباني رودري داخل الشباك؛ ولكنه سقط في النهاية في فخ التعادل، واكتفى بنقطة وحيدة.

  • Pep Guardiola Erling HaalandGetty

    اختفاء إرلينج هالاند مع الكرة التقليدية!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب الوقوف كثيرًا عند النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي.

    ومن المعروف عن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم، أنه لم يكن يحب "المهاجم التقليدي" في أسلوب لعبه؛ ولكن الأمر اختلف تمامًا في الفريق الإنجليزي، بتواجد هالاند.

    هالاند تألق تحت قيادة جوارديولا كـ"مهاجم صريح"؛ ونجح في الإندماج مع أسلوب لعب "التيكي تاكا"، والضغط المتقدم.

    لكن.. عندما تحوّل المدير الفني الإسباني إلى الواقعية، بل واللعب التقليدي الإنجليزي كما قال؛ وجدنا النجم النرويجي يختفي، ولا يساعد السيتزنس كثيرًا.

    ولم يقدّم إرلينج هالاند أي شيء يذكر، خلال مواجهة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست، في الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2025-2026.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    حيرة بسبب "غياب" عمر مرموش

    نحن نتفق أن النجم المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لا يمر بأفضل فتراته في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ تحت قيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا.

    إلا أن تهميشه في مواجهة مثل نوتنجهام فورست، مساء يوم الأربعاء؛ أثار الكثير من علامات الاستفهام، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مرموش يتمتع بمرونة في تغيير المراكز؛ كان يحتاجها السيتزنس لفك التكتلات الدفاعية للخصم.

    * ثانيًا: الحالة السيئة للنرويجي إرلينج هالاند؛ طوال دقائق المواجهة ضد نوتنجهام فورست.

    * ثالثًا: تقييد أنطوان سيمينيو في الجانب الأيسر؛ أثر على مستواه رغم هدفه.

    وبالتالي.. فإن تهميش مرموش في مباراة كان يحتاجه السيتزنس فيها؛ يجعلنا نتساءل: "هل هي مؤشر على رحيل اللاعب قريبًا؟!".

    طبعًا.. الغياب في مباراة ليست مقياس؛ لكن الشائعات زادت أساسًا في الفترة الأخيرة، بشأن إمكانية رحيل مرموش.

    وقد يكون الأمر كله مجرد، توزيع الدقائق بين اللاعبين، مع ضغط المباريات؛ إلا أن عدم الاستعانة بالنجم المصري في مباراة تتناسب معه كثيرًا، هو مؤشر يجعلنا في حيرة.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    تنويم مانشستر سيتي على يد نوتنجهام

    وعلى الجانب الآخر.. وجدنا نادي نوتنجهام فورست يخطف نقطة من فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم؛ من خلال ما يُمكن تسميته بـ"التنويم المغناطيسي".

    نعم.. نوتنجهام أجبر السيتزنس، بقيادة مديرهم الفني الإسباني بيب جوارديولا، على اللعب برتم هادئ للغاية؛ ثم قام بالآتي:

    * أولًا: الضغط بشدة في دقائق محددة.

    * ثانيًا: الاعتماد على الفرديات والتسديدات البعيدة.

    وبالفعل.. سجل نوتنجهام هدفيه من خلال الفرديات والتسديدات البعيدة؛ وذلك عن طريق مورجان جيبس وايت وإيليوت أنديرسون.

    وايت الذي كان حلمًا كبيرًا للإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الماضي "2025"، تقميص دور الأسطورة الجزائرية رابح مادجر.

    ودائمًا ما يتم تسمية الأهداف التي تُسجل بـ"الكعب"، أنها على طريقة مادجر؛ في إشارة إلى اللوحة الفنية التي قام بها مع فريقه بورتو البرتغالي، ضد بايرن ميونخ الألماني

    وقتها.. سجل مادجر هدف بالكعب؛ ليقود بورتو للفوز (2-1) على بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا 1986-1987.

