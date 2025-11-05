فيديو | "لقد أعطوني بيرة فماذا عساي أن أفعل!" .. جيمي كاراجر يستفز مانشستر سيتي بلحظات مجنونة مع جماهير بوروسيا دورتموند

واصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عروضه القوية في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري للبطولة القارية.

وترجم الفريق الإنجليزي تفوقه سريعًا عندما افتتح النجم فيل فودين التسجيل في الدقيقة 22 بتسديدة قوية ومذهلة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا لمرمى دورتموند، مانحًا أصحاب الأرض الأفضلية منذ الشوط الأول.

ولم يمهل السيتي ضيفه كثيرًا، حيث نجح الهداف النرويجي إرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، ليضاعف النتيجة في لقطة أكدت الانسجام الكبير بين هجوم الفريق السماوي.

وفي الشوط الثاني، واصل رجال بيب جوارديولا ضغطهم الهجومي، ليعود فودين من جديد ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصيًا في الدقيقة 57 بعد جملة فنية رائعة داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة متقنة.

وحاول بوروسيا دورتموند العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق في الدقيقة 72 عبر فالديمار أنتون الذي استغل ارتباك دفاع السيتي ليضع الكرة في الشباك، لكن محاولات الفريق الألماني توقفت عند هذا الحد.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أكد البديل الفرنسي ريان شرقي تفوق مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+1 بتسديدة رائعة من داخل المنطقة، ليختتم الأمسية الأوروبية بأداء متكامل من بطل إنجلترا.

وبهذا الانتصار العريض، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع خلف بايرن ميونخ وآرسنال صاحبي المركزين الأول والثاني بـ12 نقطة، وإنتر الثالث بنفس الرصيد.