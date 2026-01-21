Erling Haaland RodriGetty Images
زهيرة عادل

"نحن ندرك التضحية" .. لاعبو مانشستر سيتي يقررون تعويض الجماهير ماليًا بعد الهزيمة أمام بودو جليمت

الهزيمة بالأمس كانت قاسية على الجميع، خاصة الجمهور الذي زحف خلف السيتي إلى النرويج..

وافق قادة فريق مانشستر سيتي على تغطية تكاليف رحلات المشجعين الذين سافروا لمشاهدة مباراة فريقهم التي خسرها 3-1 أمام فريق بودو/جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وقد استمرت البداية السيئة لمانشستر سيتي في عام 2026 بخسارة مفاجئة في الدائرة القطبية الشمالية، مما أضر بفرصه في التأهل المباشر إلى مرحلة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

  • ضربة قاسية لمانشستر سيتي

    كان فريق بيب جوارديولا يأمل في التعافي من هزيمته 2-0 أمام غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، عندما سافر إلى النرويج لمواجهة بودو/جليمت، الذي يلعب على ملعب اصطناعي وفي درجات حرارة متجمدة.

    ومع ذلك، أظهر فريق نصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي قوته الأوروبية مرة أخرى بفوزه على سيتي 3-1 بسهولة.

    سجل كاسبر هوج هدفين سريعين في منتصف الشوط الأول، ليضمن بودو/جليمت التقدم بهدفين عند الاستراحة، وأضاف ينس بيتر هاوج الهدف الثالث في الشوط الثاني، ورغم أن ريان شرقي قلص الفارق لمانشستر سيتي، إلا أن قائد الفريق رودري طُرد بعد ذلك بوقت قصير لحصوله على بطاقتين صفراوين في غضون دقيقة واحدة، مما أنهى فعليًا آمال الفريق في العودة.

    القادة يردون الجميل للجماهير على دعمهم الرائع

    حضر 374 من مشجعي سيتي المباراة التي خسرها الفريق في ملعب أسبميرا، ووافق قادة النادي - برناردو سيلفا وروبن دياش وإرلينج هالاند ورودري - على سداد مبلغ إجمالي قدره 9357 جنيهًا إسترلينيًا لتغطية تكاليف رحلاتهم في تلك الأمسية الكروية البائسة.

    وجاء في بيان صادر عن الرباعي: "الجمهور يعني لنا كل شيء. نحن ندرك التضحيات التي يقدمها مشجعونا عندما يسافرون عبر العالم لدعمنا في المباريات الداخلية والخارجية، ولن نأخذ ذلك أبدًا كأمر مسلم به. إنهم أفضل المشجعين في العالم.

    "نحن ندرك أيضًا أن المشجعين الذين دعمونا في البرد القارس طوال أمسية صعبة بالنسبة لنا على أرض الملعب قد قطعوا مسافة طويلة. تغطية تكلفة تذاكر المشجعين الذين سافروا إلى بودو هي أقل ما يمكننا فعله".

    وقد أشاد كيفن باركر من نادي مشجعي مانشستر سيتي الرسمي بهذا الرد، قائلاً إنه يسلط الضوء على "العلاقة" الخاصة بين مشجعي الفريق واللاعبين، موضحًا: "سيسافر مشجعو مانشستر سيتي إلى أقاصي الأرض لدعم فريقنا، ولم تكن ليلة أمس مختلفة في الدائرة القطبية الشمالية. بودو ليست مكانًا يسهل الوصول إليه، وجعلت درجات الحرارة تحت الصفر من هذه الليلة صعبة على عدة مستويات بالنسبة لمشجعينا.

    "تربط مشجعي سيتي علاقة رائعة باللاعبين في يوم المباراة، وهذه اللفتة هي تذكير آخر بهذه العلاقة، وهي تعني الكثير لنا. نحن نعلم أن اللاعبين يشعرون بخيبة أمل بسبب الهزيمة أمام بودو، ولكن مع مباراتنا القادمة على أرضنا يوم السبت، هناك فرصة للعودة إلى طريق الانتصارات، وسيكون مشجعونا في كامل قوتهم، يدعمون الفريق كما يفعلون دائمًا".

  • هالاند يتحمل "المسؤولية الكاملة"

    المهاجم هالاند، الذي لم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح في آخر ثماني مباريات له، واجه الكاميرات مباشرة بعد الهزيمة مساء الثلاثاء، وقال لـ TNT Sports: "ليس لدي إجابات. أتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم تمكني من تسجيل الأهداف التي كان يجب أن أسجلها. أعتذر للجميع؛ لكل مشجعي مانشستر سيتي وكل مشجع سافر اليوم، لأن الأمر في النهاية محرج. لقد لعب بودو كرة قدم رائعة، وفي النهاية استحق الفوز. بصراحة، لا أعرف ماذا أقول لأنني لا أملك الإجابات، وكل ما يمكنني قوله هو آسف".

    تأجيل التأهل إلى الجولة الأخيرة

    لو فاز مانشستر سيتي على بودو/جليمت، لكان قد صعد إلى المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال أوروبا لمدة 24 ساعة على الأقل، لكنه تراجع بدلاً من ذلك إلى المركز السابع وقد ينهي هذه الجولة من المباريات خارج مراكز التأهل التلقائي.

    ويستضيف السيتي جلطة سراي الأسبوع المقبل وهو يعلم أنه يجب عليه الفوز ليحظى بفرصة إنهاء الدوري في المراكز الثمانية الأولى.

    قبل ذلك، يستقبل سيتي فريق وولفرهامبتون، المتذيل في الترتيب، في ملعب الاتحاد في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، ويمكن لكتيبة جوارديولا تقليص الفارق مع المتصدر آرسنال إلى أربع نقاط قبل مواجهة الغانرز لمانشستر يونايتد بقيادة مايكل كاريك.

