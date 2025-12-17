Rayan Cherki City Guardiola GFXGetty/GOAL
محمد سعيد

مانشستر سيتي ضد برينتفورد | رسالة تهديد صريحة للخصوم: زحف جوارديولا يكتسح الأخضر واليابس .. وغياب هالاند لن يرحمكم من لعنة "اللوتس"!

ريان شرقي يواصل تألقه ويحمل سيتي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

من جديد يتواصل زحف مانشستر سيتي بهدوء في مختلف البطولات سواء المحلية والقارية، فبعد تفوقه على ريال مدريد في عقر داره بدوري أبطال أوروبا، وتقليص الفارق مع آرسنال في صدارة البريميرليج إلى نقطتين، يتقدم جوارديولا ورجاله بخطوات ثابتة في كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر سيتي تغلب على ضيفه برينتفورد بهدفين دون رد، على ملعب الاتحاد، ليتخطى الدور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو، ليحجز العملاق السماوي المقعد الثاني بعد تشيلسي في المربع الذهبي.

ويدين سيتي بالفضل في هذا الفوز إلى الصفقة الذهبية في صيف 2025، النجم الفرنسي ريان شرقي الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 32 بقذيفة استثنائية، قبل أن يضاعف زميله سافيو موريرا التقدم بتسديدة يسارية رائعة في الدقيقة 67.

  • جوارديولا يخرج بجميع المكاسب

    وضع مانشستر سيتي قدمًا في دائرة المنافسة على واحدة من البطولات المحلية، وهو أمر اعتاد عليه الفريق في العقد الأخير وتحديدًا منذ وصول المدرب بيب جوارديولا، حيث وصل إلى المربع الذهبي في البطولات المحلية 13 مرة من أصل 19، فاز خلالها باللقب 6 مرات، محققًا رقمًا فريدًا بين جميع الفرق الإنجليزية.

    ورغم أن برينتفورد الليلة كان خصمًا عنيدًا ولم يستسلم، إلا أن جوارديولا قدم درسًا في إدارة المباريات المعقدة والخروج بتذكرة التأهل وبدون إصابات أو إرهاق للاعبيه الأساسيين، من خلال مداورة ذكية وتبديلات.

    وكانت أهم تبديلات جوارديولا في المباراة عندما جاءت الدقيقة 66 وقرر بيب أن يقلب موازين الملعب بإجراء 3 تغييرات، لإراحة كل من نيكولاس جونزاليس، ريان شرقي، نيكو أوريلي، لحساب الثلاثي ماتيوس نونيز، برناردو سيلفا وجفارديول، خصوصًا أن الفريق مقدم على مرحلة حاسمة في جميع البطولات خلال الفترة التي تسبق نهاية العام.

    • إعلان

  • هالاند حاضر دائمًا حتى من دكة البدلاء!

    اكتفى النجم النرويجي إرلينج هالاند، بمشاهدة المباراة من على دكة البدلاء دون أن يشارك في خطوة جريئة من جوارديولا لإراحة ماكينة الأهداف التي يمتلكها والذي يضعه هدفًا واضحًا هذا الموسم وهو المنافسة الفردية الشرسة مع الفرنسي كيليان مبابي الذي لا يتوقف أيضًا عن تسجيل الأهداف في مدريد.

    وجدير بالذكر أن إرلينج هالاند بعد انتصاف الموسم تقريبًا، نجح مع منتخب النرويج ونادي مانشستر سيتي خلال 27 مباراة، في تسجيل 41 مساهمة تهديفية بواقع 36 هدفًا (منها 3 ركلات جزاء) و5 تمريرات حاسمة.

    لكن أفضل لقطات إرلينج هالاند والتي خطفت الأنظار رغم أنه لم يكن داخل المستطيل الأخضر، كان بطلها زميله ريان شرقي الذي قام بتقليد احتفاليته الشهيرة بوضعية "اللوتس" في اليوجا والتأمل، وذلك بعد تسجيل الهدف الأول لمانشستر سيتي، وهو الأمر الذي تفاعل معه النجم النرويجي بشكل رائع من على دكة البدلاء.

  • ريان شرقي صفقة الصيف الذهبية لمانشستر سيتي

    الآن نتحدث عن نجم اللقاء الأول وأحد أهم أعمدة مانشستر سيتي في الموسم الحالي، الفرنسي ريان شرقي الذي سجل هدفًا ربما يكون منافسات شرسًا على جائزة بوشكاش في نهاية الموسم، بعدما انتزع إعجاب الجميع بفضل تسديدته المثالية في شباك الحارس هكون فالديمارسون.

    ما قدمه ريان شرقي في مباراة الليلة، هو امتداد لمستواه المتصاعد منذ بداية الموسم مع مانشستر سيتي، حيث لم يأخذ أي وقت للتأقلم مع الفريق والكرة الإنجليزية بشكل عام، ففي آخر 6 مباريات، نجح الفرنسي في صناعة 4 أهداف وأتبعهم بهدف الليلة في شباك برينتفورد.

    وإجمالًا ريان شرقي لعب 21 مباراة منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي قادمًا من أولمبيك ليون مقابل 36.5 مليون إسترليني، حيث قدم 13 مساهمة تهديفية، بواقع 5 أهداف و8 تمريرات حاسمة، ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه الصفقة الأهم للسماوي حتى الآن.

    وبخلاف ذلك قدم مؤشرات إيجابية للغاية للمدرب ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بوجود عنصر مهم وفريد في كتيبة الديوك خلال منافسات كأس العالم المرتقبة في صيف 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    إنذار لجميع المنافسين .. سيتي لن يتراجع

    بعد انتصاره الليلة، يوجه جوارديولا إنذارًا إلى جميع منافسيه بأن الفريق الفائز الذي يتنافس على كل البطولات محليًا وقاريًا عاد من جديد، وأن الموسم الماضي كان مجرد كبوة لجواد جامح، ففي آخر 6 مباريات نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة (6 انتصارات)، مسجلًا 18 هدفًا بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، بينما لا تزال هناك علامات على مستوى الدفاع حيث استقبل نفس الفريق في هذه المباريات 7 أهداف.

    وتمثل عودة مانشستر سيتي إلى دور الأربعة في كأس الرابطة أهمية كبيرة لجوارديولا، حيث أنها الأولى للفريق منذ موسم 2020-2021، وهو ما يعكس رغبة واضحة لدى المدرب الإسباني في العودة للواجهة بجميع البطولات وعدم ترك أي فرصة للمنافسين، فهل ستنجح حملة بيب تجاه الخصوم؟

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
وست هام crest
وست هام
وست هام
الدوري الإنجليزي الممتاز
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
برينتفورد crest
برينتفورد
برينتفورد
0