مانشستر سيتي دفع "مهر الدوري الإنجليزي" .. خلطة كأس كاراباو السحرية أسقطت نيوكاسل وشرقي أحرج هالاند في 13 دقيقة!

لا تدع النتيجة الكاسحة التي فاز بها مانشستر سيتي على إكستير سيتي 10/1 في كأس الاتحاد الإنجليزي تخدعك، مانشستر سيتي عاني مؤخرًا من ظاهرة واضحة للجميع ولا يمكن إنكارها على الإطلاق.

الأزمة هي التمكن من قتل المباريات، حيث تعادل الفريق أمام سندرلاند في 1 يناير الجاري ولم يستطع التسجيل في شباكه رغم السيطرة على الأمور، ولم يحافظ على تقدمه أمام تشيلسي واكتفى بالتعادل بتلقي شباكه هدف قاتل في الدقيقة 94 من زمن المباراة.

الأمر ذاته تكرر مع برايتون، تقدم بهدف من إرلينج هالاند بركلة جزاء في الدقيقة 41، الفريق فشل في الحفاظ على تقدمه ليتعادل كارو ميتوما في الدقيقة 60.. القصة تكررت اليوم، قبل أن يتدخل ريان شرقي.

سيتي اعتمد على الصبر منذ بداية المباراة، وحاول تفكيك خطوط نيوكاسل بالتدريج مع مرور الوقت، وبعد فترة من الاستحواذ حصل على ما أراد عن طريق أنطوان سيمينيو، المشكلة فيما حدث بعد ذلك.

الضيوف لم يتمكنوا من قتل النتيجة لصالحهم، وتركوا نيوكاسل يعود ليهدد مرمى الفريق في أكثر من فرصة، وكاد أن يسجل عن طريق نيك فولتمادي الذي تفنن في إضاعة كل فرصة تلو الأخرى.

المدرب إيدي هاو وجد ثغرة على الجانب الأيمن من ناحية ماتيوس نونيز، ولكنه فشل في استغلالها، كما أخفق لاعبوه في الانقضاض على سيتي بعد تراجعهم، حيث كانت الفرصة متاحة للتعادل بل ربما الفوز.