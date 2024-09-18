Man City Inter UCL 2024-2025GOAL AR / Getty
أحمد رفعت

مانشستر سيتي وإنتر | ليت النهائي ما أُعيد … ذهب جوندوجان وسومر لا يصدأ وإنزاجي أحبط جوارديولا!

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قمة سلبية في النتيجة بها عمل تكتيكي كبير

التعادل السلبي هو عنوان قمة مانشستر سيتي وإنتر التي كان ينتظرها الجميع، فهي كانت إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-23، ولكنها جاءت عكس التوقعات تمامًا!

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تعادل مانشستر سيتي ضد ضيفه إنتر سلبيًا، في مباراة الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليكون الفريق الإيطالي هو المستفيد الأكبر من تلك المواجهة.

الجميع كان يتوقع أن المباراة ستكون في غاية السخونة بين الفريقين، نظرًا لأنهما الأقوى في بلدهما، فالسيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي، وهو نفس وضعية إنتر المتوج باللقب في بلاده الموسم الماضي.

ولكن ما وجدناه هو شوط أول ممل به حذر كبير من الفريقين، خاصة إنتر الضيف، وفي الشوط الثاني كان هناك عمل تكتيكي كبير وتغييرات أدت إلى خروجنا من المباراة بتلك النتيجة.

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