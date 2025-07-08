سكب البنزين على النار .. مدرب مالكوم يلمح لانتقاله من الهلال إلى النصر بـ"تصرف مثير للجدل"

جدل جديد في مستقبل مالكوم الكروي..

يبدو أن الحديث عن إمكانية انتقال النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى عملاق الرياض الآخر النصر؛ أكبر من كونه تكهنات صحفية فقط.

علاقة مالكوم مع الهلال توترت مؤخرًا؛ خاصة بعد تذبذب أداء اللاعب في الموسم الماضي، بالإضافة لدخوله في "اشتباكٍ لفظي" مع مشجع للفريق الأزرق، عقب الخسارة من فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

كل ذلك أدى إلى تزايد الأنباء عن إمكانية "فسخ عقد" اللاعب مع الزعيم الهلالي؛ ومن ثم انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.