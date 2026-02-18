إلى أليجري ونجوم ميلان بعد سقطة كومو: إياكم وإغضاب لوكا مودريتش.. وتعلموا "البرود" من عاشق ناديكم يانيك سينر

بينما كانت جماهير ميلان، تنتظر زئيرًا يُقرب فريقها من الغريم التاريخي إنتر "المتصدر"؛ خيم الصمت على المدرجات بعد إطلاق صافرة نهاية مواجهة كومو، مساء يوم الأربعاء.

ميلان اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1) مع ضيفه كومو، في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري الإيطالي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدم كومو أولًا، عن طريق نجمه الأرجنتيني نيكو باز في الدقيقة 32؛ قبل أن يُعادل البرتغالي رافاييل لياو للروسونيري، في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة.. وصل ميلان إلى نقطته الـ54، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري؛ وبفارق 7 نقاط عن إنتر، صاحب "الصدارة".

وبصفةٍ عامة.. تقاسم الفريقان الـ90 دقيقة؛ حيث أبدع ميلان في الشوط الثاني، بينما كان كومو الطرف الأفضل في النصف الأول.

أفضلية كومو في الشوط الأول؛ لم تمكنه من كسر لعنة عدم الفوز على ميلان، والمستمرة منذ يناير من عام 1985.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل ميلان وكومو..