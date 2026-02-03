أعلن مشاركته بالخطأ؟!.. ماسكيرانو يكشف مصير ميسي في كأس العالم 2026!

وأضاف ماسكيرانو، الذي يرى ميسي عن قرب يومياً ويعرف حالة هذا اللاعب العظيم: "أحب أن أكون قريباً من اللاعبين، وأهم من ذلك أن أفهم ما يشعرون به. لا أحد يعرف أفضل منهم كيف يستجيب جسمهم".

ورداً على سؤال حول فرص الألبيسيليستي في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، قال ماسكيرانو: "ستخوض الأرجنتين كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة. إنهم ينافسون على مستوى عالٍ للغاية منذ فترة طويلة ولديهم لاعبون استثنائيون".

ميسي هو بالفعل اللاعب الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث شارك في 26 مباراة حتى الآن. ويبدو أنه مستعد لرفع هذا الرقم إلى مستوى أعلى، مع إضافة 196 مباراة دولية إلى رصيده.

وقد قال سابقًا عندما سُئل عن المشاركة في الدفاع عن لقب الأرجنتين العالمي في 2026: "آمل أن أكون هناك. لقد قلت من قبل أنني أود أن أكون هناك. في أسوأ الأحوال، سأكون هناك أشاهد المباريات مباشرة، لكنها ستكون تجربة خاصة. كأس العالم خاص للجميع، لكل بلد - خاصة بالنسبة لنا، لأننا نعيشه بطريقة مختلفة تمامًا".

وأضاف ميسي عن محادثاته مع سكالوني: "الحقيقة أننا تحدثنا عن ذلك. إنه يتفهم الأمر، وقد ناقشناه كثيرًا. دائمًا ما يقول لي إنه يود أن أكون هناك في أي دور. تربطنا علاقة ثقة كبيرة ويمكننا التحدث عن كل شيء".