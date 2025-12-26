"خبر لن يُسعد جمهور الاتحاد" .. قرار صادم من إدارة النمور بشأن استمرار ماريو ميتاي!

دخل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الموسم الرياضي 2025-2026 وسط تحديات مبكرة، بعدما استهل مشواره بخيبة أمل عقب فقدان لقب كأس السوبر السعودي، إثر الخسارة أمام النصر بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي من البطولة.
وعلى صعيد منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن 9 مباريات، نجح خلالها في تحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادلين، فيما تلقى 3 هزائم أثرت على مسيرته في جدول الترتيب. وجاءت خسائره في الدوري أمام النصر في الجولة الرابعة، ثم أمام الهلال في الأسبوع السادس، قبل أن يسقط أمام الأهلي في الجولة الثامنة.
قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة موفقة، حيث تعرض لخسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري. إلا أن الفريق عاد بقوة، محققًا فوزًا عريضًا على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، أعقبه انتصار مستحق على الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل.
ورغم هذا التحسن، تلقى الاتحاد ضربة جديدة في الجولة الخامسة، بعد سقوطه أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2)، قبل أن يستعيد توازنه القاري مجددًا، محققًا فوزًا ثمينًا وصعبًا على حساب ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون رد، في الجولة السادسة.
أما في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026، فواصل الاتحاد مشواره بنجاح، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع فريق الخلود، في مواجهة يتطلع خلالها لمواصلة المنافسة على اللقب.