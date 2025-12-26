"خبر لن يُسعد جمهور الاتحاد" .. قرار صادم من إدارة النمور بشأن استمرار ماريو ميتاي!

أصبح ماريو ميتاي على بُعد خطوات بسيطة من الرحيل عن صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من المستوى الطيب الذي يظهر عليه مع النمور.

وكشف البكيري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن إدارة شركة نادي الاتحاد، قد وافقت على بيع المدة المتبقية من عقد ماريو ميتاي صاحب الـ23 عامًا، والتي تصل إلى سنة ونصف.

وأشار الإعلامي إلى أن ميتاي سيرحل عن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والتي ستفتح أبوابها خلال شهر يناير 2026، أي بعد أيام قليلة.

ولم يكشف البكيري عن الفريق الذي يرغب في ضم ميتاي خلال الفترة القادمة، بل اكتفى بجملة "خبر قد لا يسعد بعض جمهور الاتحاد".