Marc Guehi Liverpool collapse GFXGetty/GOAL
هيثم محمد

ارتدى قميصهم ثم طعنهم 4 مرات .. مارك جيهي من منقذ ليفربول إلى بطل مانشستر سيتي!

تحول درامي بطله مدافع وقائد كريستال بالاس السابق، كان ضحيته ليفربول، والمستفيد الأبرز منه رجال بيب جوارديولا

قبل ثمانية أشهر، كان مارك جيهي لاعبًا في صفوف ليفربول، اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية شهد حسم بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للصفقة، بل وخرجت تسريبات من فيديو تقديم الريدز للاعبهم الجديد حيث ظهر بالقميص الأحمر، ولكن بالاس تراجع عن إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة رغم عدم تمديد عقده وخطر فقدانه وفقدان 30 مليون جنيه استرليني سيدفعم ليفربول، بسبب عدم العثور على بديل.

استمر جيهي لاعبًا في بالاس رغم اعتراف جميع الأطراف بأنه كان يفترض أن يكون لاعبًا في ليفربول، وتوقع الكثيرون أن ذلك سيكون الحال في يونيو بصفة مجانية عند نهاية عقده، أو في يناير، ولكن لأن كرة القدم تحب السيناريوهات القاسية، انتقل جيهي لغريم ليفربول الأبرز في السنوات الماضية، مانشستر سيتي، بل وخلال تلك الشهور من يوم فشل انتقاله إلى أنفيلد وحتى يومنا هذا كان الدولي الإنجليزي يرفع شعار قهر الريدز!

    البداية مع الدرع الخيرية

    في 10 أغسطس الماضي، في خضم المفاوضات بين ليفربول وكريستال بالاس من أجل جيهي، تقابل الناديان على هامش الدرع الخيرية في نسخة 2025، ونجح كريستال بالاس في إضافة لقب جديد بعد كأس الاتحاد بالفوز بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2 بين الفريقين، ليرفع جيهي بطولته الثانية في أقل من 4 شهور مع بالاس وهو يظن أنها ضد فريقه المستقبلي.

    بالاس يكتسح ليفربول في البريميرليج والكأس

    فشل انتقال جيهي إلى ليفربول كما ذكرنا، وانتظم اللاعب بشكل طبيعي مع ناديه في رحلته بسلسلة اللاخسارة في البريميرليج، والعروض القوية هذا الموسم، والتي كان أبرزها تحقيق الفريق اللندني الانتصار ذهابًا على ليفربول، أولًا 2-1 في ملعبه "سلويست بارك"، ثم اكتساح حامل اللقب في "أنفيلد" بالذات بثلاثية نظيفة في كأس الاتحاد، ليكلفه وداع بطولة جديدة هذا الموسم.

    وفوز جديد مع سيتي في أنفيلد..

    وبعد انتصار أكتوبر مع بالاس، عاد جيهي من جديد إلى أنفيلد ولكن بألوان فريقه الجديد مانشستر سيتي هذه المرة، الأخير الذي تفوق على ليفربول وعديد الأندية من كبار أوروبا وضم النجم الإنجليزي في انتقالات يناير لحل أزمته الدفاعية بفعل الإصابات، ومجددًا كان جيهي من أبطال المباراة، وهذه المرة ليساعد رجال بيب جوارديولا لتحقيق الفوز في معقل الريدز وتحقيق الثنائية لأول مرة في عهد المدرب الكتالوني، والاستمرار في سباق اللقب مع آرسنال.

