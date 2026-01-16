Getty Images Sport
نجم وست هام السبب .. الكشف عن أسباب فشل انتقال ماركوس ليوناردو إلى فلامنجو
ماركوس ليوناردو لن يرحل إلى فلامنجو
ذكرت شبكة "ESPN" في نسختها البرازيلي أن فلامنجو قد قرر التراجع عن اهتمامه بضم الثنائي كايو جورج من كروزيرو، أو ماركوس ليوناردو من صفوف الهلال.
وتأتي تلك الأنباء في ظل تفضيل بطل كوبا ليبرتادوريس في تركيز جهوده على ضم نجم برازيلي آخر وهو لوكاس باكيتا، نجم وست هام، والذي يرحب بحسب التقارير بفكرة العودة لبلاده وترك النادي الإنجليزي المتعثر.
وخرجت في الأيام الأخيرة عدة تقارير تربط ليوناردو بمغادرة الهلال في انتقالات يناير، وآخرها من "جيانلوكا دي مارزيو" الذي ربطه بصفقة تبادلية مع لورينزو لوكا من نابولي.
ونقلت صحيفة "اليوم" عن مصدر في فلامنجو الأسباب وراء تعقد مفاوضات ليوناردو، إذ أوضح أن طلب الهلال مبلغًا ضخمًا لبيعه، وراتب اللاعب المرتفع صعبتا الصفقة.
وست هام يضع شروطًا واضحة
يستعد فريق الهامرز لإنهاء المسلسل الطويل المحيط بمستقبل باكيتا من خلال الموافقة على بيعه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وفقًا لتقرير صحيفة ذا تيليغراف ، لكن الصفقة تأتي مع شرط مهم، فقد أبلغوا المهتمين المحتملين بأنهم على استعداد لبيع صانع الألعاب غير المستقر، لكنهم سيطلبون بقاءه في النادي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-26.
يجد النادي اللندني نفسه في موقف حرج، حيث يتأخر حالياً بسبع نقاط عن منطقة الأمان في منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم اعترافهم برغبة باكيتا في الرحيل، إلا أنهم يرون أن وجوده ضروري لتحقيق آمالهم في تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. وبالتالي، اتخذ مجلس الإدارة موقفاً حازماً: يمكن لباكيتا تأمين انتقاله الدائم الآن، لكن عليه أن يكمل الموسم باللونين الأحمر والأزرق قبل أن يحزم أمتعته.
تم تقديم هذا الإنذار النهائي إلى فلامنجو، بطل الدوري البرازيلي الحالي، الذي يتصدر السباق لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا. وأشار النادي العملاق الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقراً له إلى استعداده لبدء المفاوضات بعرض قدره 30 مليون جنيه إسترليني. لكن وست هام يطالب بمبلغ أقرب إلى 35 مليون جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن تتسارع المفاوضات في الأيام المقبلة، حيث يحاول مسؤولو فلامنجو ترتيب لقاء وجهاً لوجه لمناقشة تفاصيل انتقال يرضي جميع الأطراف.
- Getty Images Sport
باكيتا يرحب بالعودة
بالنسبة لباكيتا، الانتقال إلى فلامنجو يمثل أكثر من مجرد انتقال؛ إنه عودة عاطفية إلى الوطن. انضم لاعب الوسط إلى أكاديمية النادي البرازيلي في سن العاشرة وقضى أكثر من عقد من الزمن هناك قبل أن ينتقل إلى أوروبا للعب مع ميلان. من المفهوم أن الشروط الشخصية لن تكون مشكلة، حيث أن اللاعب عازم على العودة إلى ماراكانا.
رغبة البرازيلي في مغادرة إنجلترا شديدة لدرجة أنه رفض عروضاً من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي أوروبا. تركيزه الوحيد هو العودة إلى وطنه، حيث من المقرر أن يستأنف الموسم المحلي في نهاية يناير. هذا الموقف يضع وست هام في موقف تفاوضي صعب، حيث لم يتبق سوى عام واحد على انتهاء عقد اللاعب بعد انتهاء الموسم الحالي.
قرار وست هام بالمطالبة بشرط إعادة الإعارة هو مغامرة استراتيجية. فهم يطلبون فعليًا من لاعب قد فقد تركيزه الذهني أن يلتزم بمعركة صعبة للبقاء في الدوري لمدة خمسة أشهر أخرى. ومع ذلك، يعتقد النادي أن تأمين مستقبله على المدى الطويل الآن قد يجعل باكيتا قادرًا على اللعب بمزيد من الحرية والتركيز، مع العلم أن طريق هروبه قد تم توقيعه وتأكيده بالفعل في الصيف.
تحقيق المراهنات يلقي بظلاله
يمكن إرجاع سبب عدم سعادة باكيتا في إنجلترا إلى التحقيق المثير للجدل الذي أجرته الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مزاعم التلاعب بنتائج المباريات. على الرغم من أن اللاعب البرازيلي الدولي تمت تبرئته في النهاية من التهم الموجهة إليه، إلا أن هذه المحنة تركت آثارًا نفسية عميقة عليه. لم تؤد هذه القضية إلى تشويه سمعته لفترة من الوقت فحسب، بل أفسدت أيضًا حلمه بالانتقال إلى مانشستر سيتي في صيف 2023 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.
تشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أن القضية أثرت عليه بشكل عميق، مما جعله غير راغب في البقاء في البلاد. أدى الصدمة الناتجة عن التحقيق، إلى جانب معاناة وست هام على أرض الملعب، إلى خلق وضع يشعر فيه باكيتا أنه بحاجة إلى انفصال تام ليكتشف حبه للعب من جديد.
اشتدت التوترات مؤخرًا عندما غاب باكيتا عن فوز فريقه في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على كوينز بارك رينجرز نهاية الأسبوع الماضي. وترددت أنباء أنه طلب عدم المشاركة، على الرغم من أن النادي أعلن رسميًا أن السبب هو مشكلة في الظهر. عاد باكيتا إلى التدريبات يوم الأربعاء، لكنه لم يشارك بشكل كامل في الحصة، مما زاد من التكهنات بأن ذهنه مشغول بأمور أخرى.
- Getty Images Sport
نونو يطالب بالولاء في محاولة البقاء
يجد المدرب الرئيسي نونو إسبيريتو سانتو نفسه في خضم هذا التوازن الدقيق. يدرك المدرب تمامًا الحالة النفسية الهشة التي يمر بها باكيتا، ولكنه أيضًا يائس للحفاظ على لاعبه الأكثر موهبة متاحًا لمعركة الهبوط. اعترف نونو علنًا بأن قضية المراهنة أثرت على صانع الألعاب، ولكنه لا يزال يأمل في إقناع باكيتا بـ "رد الجميل" للنادي الذي أظهر ثقته به.
هناك شعور قوي داخل مجلس إدارة وست هام بأنهم دعموا اللاعب بشكل لا لبس فيه خلال أحلك لحظاته أثناء التحقيق. يعتقدون أن الولاء يجب أن يكون متبادلاً من خلال بقاء اللاعب لمساعدة النادي في الحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز. مع اقتراب رحلة صعبة إلى توتنهام هوتسبير يوم السبت، يحتاج نونو إلى كل اللاعبين.
ومع ذلك، يجب على النادي أيضًا أن يوازن بين مزايا الاحتفاظ بلاعب غير سعيد وبين إمكانية إعادة استثمار رسوم الانتقال البالغة 34.7 مليون جنيه إسترليني على الفور. إذا وافق فلامنجو على السعر ولكنه رفض خيار إعادة الإعارة، فسيواجه وست هام قرارًا نهائيًا "إما البقاء أو الرحيل". في الوقت الحالي، الرسالة من ملعب لندن واضحة: يمكنكم الحصول عليه، ولكن ليس قبل أن نضمن بقائنا في الدوري.
إعلان