"أين ماركوس ليوناردو؟!" .. أكثر الأسئلة المطروحة في الوسط الهلالي حاليًا، على إثر تفضيله في القائمة المحلية على الأوروجواياني داروين نونيز، ومع ذلك مُستبعد من المباريات الأخيرة، لكن أتت الإجابة أخيرًا.
"ماركوس ليوناردو لم يتعامل معه بشكل جيد" .. الكشف عن العرض الذي صدم الهلال وتسبب في غضب سيموني إنزاجي
ما القصة؟
في الميركاتو الشتوي الأخير، أبرم الهلال عدة صفقات أجنبية، على رأسها الفرنسي كريم بنزيما، ما تطلب الاستغناء عن أحد الثنائي الهجومي البرازيلي ماركوس ليوناردو أو الأوروجواياني داروين نونيز.
في النهاية، قرر المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي تحويل نونيز للقيد الآسيوي، مع الاحتفاظ بليوناردو في القائمة المحلية.
ورغم ذلك، غاب البرازيلي عن آخر خمس مباريات الزعيم؛ أمام الأهلي والأخدود والاتفاق في دوري روشن السعودي، وشباب الأهلي والوحدة الإماراتيين في دوري أبطال آسيا للنخبة.
العرض الذي صدم الهلال
الصحفي الرياضي عبدالرحمن أباعود كشف عن حالة الغضب الموجودة في الهلال من ماركوس ليوناردو، موضحًا أنه حاول التخلص منه في الميركاتو الشتوي الماضي (2026)، لكن تعامل اللاعب السيئ حال دون ذلك.
وقال أباعود في تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "تعامل ليوناردو مع الهلال لم يكن جيدًا، إذ قدم له ثلاثة عروض من ضمنها نابولي ولاتسيو، خاصةً عرض نابولي صدم الهلال من قوته، لكن اللاعب تراجع في آخر ساعة ما أزعج المسؤولين".
غضب سيموني إنزاجي
في الإطار نفسه، أوضح عبدالرحمن أباعود أن تصرف ماركوس ليوناردو أغضب المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي بالتحديد، كونه كان يرغب في قيد داروين نونيز في القائمة المحلية.
وأشار الصحفي الرياضي إلى أن غياب ليوناردو عن مباريات الهلال الأخيرة يأتي بقرار فني من إنزاجي، في ظل شعوره بالغضب تجاه اللاعب، لبعثره خططه برفضه الرحيل.
سبب عدم تحويل ليوناردو للقائمة الآسيوية
أما بشأن تحويل نونيز للقائمة الآسيوية والاحتفاظ بليوناردو محليًا، رغم أنه قرار على عكس رغبة إنزاجي، فشدد عبدالرحمن أباعود على أن الهلال "اضطر" لذلك..
الاضطرار جاء نظرًا لعدم وجود بند في عقد ماركوس ليوناردو يسمح للهلال بإخراجه من القائمة المحلية، على عكس نونيز الذي وضع المسؤولون هذا البند في عقده، لتجنب أي شكوى من اللاعب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على شاكلة شكوى الظهير البرازيلي رينان لودي.
- Getty Images Sport
ماذا قدم ماركوس ليوناردو مع الهلال؟
صاحب الـ22 عامًا كان قد انضم للزعيم في صيف 2024 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 40 مليون يورو، ولا يزال عقده ممتد لنهاية يونيو 2029.
منذ ذلك الحين، شارك ليوناردو في 67 مباراة مع الهلال في مختلف البطولات، سجل خلالها 43 هدفًا وصنع خمسة آخرين.
وجلس البرازيلي احتياطيًا في الهلال في موسمه الأول (2024-2025)، في ظل تألق المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، قبل أن يتألق في أواخر الموسم ذاته، وتحديدًا في كأس العالم للأندية 2025.
استبشر الهلاليون خيرًا بماركوس ليوناردو بعدما أحرز أربعة أهداف خلال مشاركته في خمس مباريات بمونديال 2025، لكنه عاد لعيبه حيث إهدار الفرص السهلة أمام المرمى في موسم 2025-2026، ما دفع الهلال للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما في الميركاتو الشتوي الماضي.