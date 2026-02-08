بعد التضحية به .. ماركوس ليوناردو يفاجئ الهلال بشرطه من أجل الرحيل!

وكأن قدر ماركوس ليوناردو، أن يكون الضحية الأولى للهلال، عند التفكير في الاستبعاد من القائمة المحلية، كما حدث معه في بداية الموسم، لولا إصابة جواو كانسيلو، ليتجدد الأمر في الفترة الشتوية.
الهلال بات يمتلك وفرة في قائمة الأجانب، بعدما تعاقد مع أربع صفقات عالمية في الميركاتو الشتوي، بين كريم بنزيما من الاتحاد، سايمون بوابري من نيوم، محمد قادر ميتي من رين، وبابلو ماري من فيورنتينا، في الوقت الذي تُلزم فيه لائحة الاتحاد السعودي، أندية دوري روشن، بقيد 8 لاعبين أجانب فقط فوق السن، ولاعبَين تحت 21 عامًا.