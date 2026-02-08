بعد التضحية به .. ماركوس ليوناردو يفاجئ الهلال بشرطه من أجل الرحيل!

وأفاد موقع 365Scores، بأن الإيطالي سيموني إنزاجي، أخطر إدارة الهلال، برغبته في استمرار داروين نونيز، واستبعاد ماركوس ليوناردو من القائمة المحلية.

وطبقًا لذلك، فإن الإدارة الهلالية تعمل على تخيير ليوناردو بين الموافقة على الاستبعاد من القائمة المحلية، أو الإعارة، فيما أبدى البرازيلي رفضه لفكرة اللعب آسيويًا فقط.

وجاء قرار إنزاجي من أجل الحفاظ على ليوناردو من الإصابة، تمهيدًا لمحاولة إعارته لأحد الأندية، فيما يبدو اللاعب وكأنه سيصير خارج حسابات المدير الفني الإيطالي، خاصة بعد ضم كريم بنزيما ومحمد قادر ميتي.

وأبدى المهاجم صاحب الـ22 عامًا، استياءه من قرار إنزاجي بالاستبعاد من القائمة المحلية، خاصة وأن أرقامه تشير إلى مردوده الإيجابي في الملعب، فيما اشترط أنه في حالة الإعارة، يحصل على راتبه كاملًا.