ماركوس راشفورد قد يعود إلى مانشستر يونايتد، حيث يعتقد مدربه السابق أن اللاعب المعار إلى برشلونة قد يعود إلى وطنه.
الباب لا يزال مفتوحًا لعودة أولد ترافورد
راشفورد، الذي يستمتع بعودة قوية مع العملاق الكتالوني بعد فترة قضاها في أستون فيلا، بدا وكأنه لاعب ولد من جديد بعيدًا عن التدقيق الشديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل أربعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى خمسة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، يعتقد مولينستين أن العلاقة بين اللاعب ونادي طفولته لا يمكن كسرها، ملمحًا إلى أن العودة إلى مانشستر هي احتمال واضح.
في حديثه إلى BetGoat، أكد مساعد السير أليكس فيرجسون السابق أن اللاعبين الذين تخرجوا من الأكاديمية لديهم علاقة فريدة بالنادي لا تتلاشى أبدًا. "قد يكون هذا طريق العودة لماركوس راشفورد إلى مانشستر يونايتد، بالتأكيد"، أكد مولينستين. "أعتقد أن ماركوس لا يزال 'أحمر' مثل أي شخص آخر لأنه تدرج في صفوف النادي منذ صغره، وهذا لن يتغير أبدًا، ولن يتركه أبدًا".
الازدهار بعيدًا عن الدوري الإنجليزي الممتاز
كان مولينستين حريصًا على الإشارة إلى أن قرار مغادرة مانشستر يونايتد، في البداية إلى أستون فيلا ثم إلى برشلونة، كان القرار الصحيح لتطور راشفورد على الصعيدين الشخصي والمهني. وقارن الهولندي بين راشفورد وسكوت مكتوميناي، خريج آخر من كارينجتون حقق النجاح بعيدًا عن مانشستر بفوزه بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي، مشيرًا إلى أن خروجه من الدوري الإنجليزي الممتاز سمح لراشفورد بالتنفس من جديد.
"الأمر نفسه ينطبق على سكوت مكتوميناي. كلا اللاعبين حققا أداءً ممتازًا أينما ذهبا"، أشار مولينستين. "لكنني أعتقد أنه كان من الجيد لماركوس أن يقضي تلك الفترة بعيدًا، أولاً في أستون فيلا، والآن في برشلونة. إنها ثقافة مختلفة، ولغة مختلفة، وأسلوب مختلف. كل أسبوع مختلف".
وأكد أن المتطلبات البدنية والعقلية الشاقة في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن ترهق اللاعبين، وأن الدوري الإسباني يقدم نوعًا مختلفًا من التحديات التي تناسب أسلوب راشفورد حاليًا. "الدوري الإنجليزي الممتاز مختلف. إنه أكثر تطلبًا من أي دوري آخر في العالم. وأعتقد أنه يستمتع بكرة القدم، وهذا هو الأهم. عليه أن يستمتع بكرة القدم".
معالجة "الرغبة المفقودة" في مانشستر يونايتد
أثناء مناقشة احتمال عودته، لم يتردد مولينستين في التطرق إلى الأسباب التي دفعت راشفورد إلى الرحيل في المقام الأول. فقد شابت الأشهر الأخيرة من فترة لعبه الأولى في مانشستر يونايتد انخفاض واضح في الثقة والسعادة تحت قيادة المدربين إريك تين هاج وروبن أموريم. وتساءل مولينستين عن العوامل الداخلية التي أدت إلى فقدان هذا اللاعب الشغوف بريقه، مشيرًا إلى أن "شيئًا ما لم يكن على ما يرام" وراء الكواليس في ذلك الوقت.
"لا يزالون يقدمون أداءً جيدًا في دوري أبطال أوروبا. لكن، نعم، الأمور تغيرت. تغيرت الأمور في النادي"، لاحظ مولينستين. "كان هناك شيء غير صحيح لم يناسب ماركوس في ذلك الوقت بالذات في مانشستر يونايتد، لأنك يجب أن تسأل نفسك حقًا ما الذي جعله يفقد الرغبة في اللعب للنادي الذي كان يحبه ونشأ معه".
المحادثات هي مفتاح إصلاح الخلاف
بالنظر إلى المستقبل، يعتقد مولنستين أن عملية التعافي قد بدأت بالفعل بفضل فترة الانفصال. مع عودة راشفورد إلى الابتسامة في إسبانيا ودخول مانشستر يونايتد عهدًا جديدًا، قد تكون الظروف مواتية للتصالح. ومع ذلك، شدد الهولندي على أنه لن يحدث شيء دون حوار مفتوح وصريح بين اللاعب وإدارة النادي.
واختتم قائلاً: "لكن الأمور يمكن أن تتغير، ويمكن أن تتغير للأفضل، ولكن من الواضح أنه يجب إجراء محادثات لمعرفة إلى أين ستؤدي".
