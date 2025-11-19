فيديو | مستوحى من إبداع رونالدينيو أمام ريال مدريد .. راشفورد يقود الكشف عن الزي الرابع لبرشلونة

قدم رونالدينيو أداءً رائعًا ضد غريم برشلونة الأبدي في نوفمبر 2005، حيث سجل هدفين رائعين. كان الهدف الثاني مذهلاً بشكل خاص: فقد تجاوز لاعبين اثنين قبل أن يسدد الكرة في مرمى حارس ريال مدريد إيكر كاسياس.

كان الأداء استثنائيًا لدرجة أن جزءًا من مشجعي ريال مدريد وضعوا جانبًا لفترة منافستهم الشرسة وقاموا بالوقوف والتصفيق للاعب المنافس. كانت هذه اللفتة النادرة، التي لم يسبق أن حظي بها سوى دييجو مارادونا كلاعب زائر، شهادة على عبقرية رونالدينيو. اعترف لاحقًا أنه كان سعيدًا للغاية بالاحتفال لدرجة أنه لم يلاحظ التصفيق في ذلك الوقت، ولم يعلم به إلا في غرفة تغيير الملابس. أصبح هذا اللحظة رمزًا دائمًا لمسيرة البرازيلي الأسطورية، وأصدر برشلونة قميصًا جديدًا للاحتفال بهذه المناسبة.