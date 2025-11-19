لقد مر بالضبط عشرون عامًا على الأداء الرائع لرونالدينيو في مباراة الكلاسيكو، حيث ساعد هدفاه المذهلين في فوز برشلونة بنتيجة 3-0 في ملعب سانتياجو برنابيو. كان أداء النجم البرازيلي مذهلاً لدرجة أنه حصل على تصفيق حار من جماهير ريال مدريد. والآن، يتصدر ماركوس راشفورد الحملة الترويجية لإطلاق القميص الرابع لبرشلونة لموسم 2025-26 احتفالاً بهذا الفوز التاريخي.
فيديو | مستوحى من إبداع رونالدينيو أمام ريال مدريد .. راشفورد يقود الكشف عن الزي الرابع لبرشلونة
طقم جديد يحتفي بمباراة أسطورية
قدم رونالدينيو أداءً رائعًا ضد غريم برشلونة الأبدي في نوفمبر 2005، حيث سجل هدفين رائعين. كان الهدف الثاني مذهلاً بشكل خاص: فقد تجاوز لاعبين اثنين قبل أن يسدد الكرة في مرمى حارس ريال مدريد إيكر كاسياس.
كان الأداء استثنائيًا لدرجة أن جزءًا من مشجعي ريال مدريد وضعوا جانبًا لفترة منافستهم الشرسة وقاموا بالوقوف والتصفيق للاعب المنافس. كانت هذه اللفتة النادرة، التي لم يسبق أن حظي بها سوى دييجو مارادونا كلاعب زائر، شهادة على عبقرية رونالدينيو. اعترف لاحقًا أنه كان سعيدًا للغاية بالاحتفال لدرجة أنه لم يلاحظ التصفيق في ذلك الوقت، ولم يعلم به إلا في غرفة تغيير الملابس. أصبح هذا اللحظة رمزًا دائمًا لمسيرة البرازيلي الأسطورية، وأصدر برشلونة قميصًا جديدًا للاحتفال بهذه المناسبة.
- Getty Images Sport
الميزات الخاصة بالتفصيل
وقد وصف نادي برشلونة الزي الجديد بالتفصيل في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "(خطوط برشلونة) عمودية ولكنها تبدو غير منظمة، وهذا ليس تفصيلاً عشوائياً. فالخطوط مستوحاة من مسار الكرة نحو كل من الأهداف الثلاثة التي سُجلت في تلك الليلة، الأول من قبل صامويل إيتو والثاني والثالث من قبل رونالدينيو. داخل الياقة، تبرز ثلاث دوائر الدقائق التي سُجلت فيها تلك الأهداف: الدقيقة 14 و58 و77. وعلى الجانب الخارجي، تكمل علم كاتالونيا التصميم. السراويل قرمزية اللون مع شريط أزرق على جانب كل ساق".
لكن القمصان ليست رخيصة بالتأكيد، حيث يتراوح سعرها بين 125 و205 جنيهات إسترليني للمقاسات البالغة.
تاريخ يحتفل به في فيديو مذهل
كما تم نشر الفيديو الإعلاني، الذي يحتفي بـ "اندماج كرة القدم والرياضة والموضة"، على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي. ويظهر في الفيديو راشفورد ورووني بردقجي وأليخاندرو بالدي ومارك برنال وأليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي وأونا باتل، الذين يدخلون استوديو فنان ويستكشفون فكرة الأهداف التي لا تُنسى المرسومة كروائع فنية على أرض الملعب. يتم تقديم مباراة كلاسيكو حديثة كدليل على المفهوم: "كرة القدم هي فن". يلمس باردجي قماشًا ذو ملمس عشبي، وينظر برنال إلى لافتة "Mes que un Club" المضاءة، ويعجب راشفورد بنسخة طبق الأصل من حذاء رونالدينيو الشهير من تلك الليلة، ويشير إلى التصفيق الشهير الذي تلقاه.
- Getty Images Sport
راشفورد يستمتع بحياته في برشلونة
كانت الحياة جيدة لراشفورد في إسبانيا بعد انضمامه إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من مانشستر يونايتد للموسم 2025-26. وقد استمتع بعودة قوية تحت قيادة المدرب هانسي فليك، حيث لعب في كثير من الأحيان في الجناح الأيسر وأحيانًا في مركز المهاجم. في بداية الموسم، كانت هناك تكهنات حول أدائه، لكن أداءه الأخير جعله لاعبًا هجوميًا مهمًا، حيث ساهم في تسجيل أهداف حاسمة وتمريرات حاسمة. نجح في الاندماج في نظام فليك وأعرب عن رغبته في الانتقال بشكل دائم إلى النادي الكتالوني.
عندما سُئل مؤخرًا عما إذا كان يرغب في الانضمام إلى النادي بشكل نهائي في عام 2026، قال: "نعم، بالتأكيد. أنا أستمتع باللعب في هذا النادي وأعتقد أن برشلونة هو أحد الأندية الرئيسية في تاريخ كرة القدم بالنسبة لأي شخص يحب كرة القدم. إنه شرف كبير للاعب. الهدف الرئيسي هو الفوز بالمباريات، وهذا هو سبب انضمامي إلى هذا النادي، وهذا ما يطلبه النادي".