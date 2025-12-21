أبدى مارسيلينو، المدير الفني لفياريال، رضاه عن أداء فريقه خلال مواجهة برشلونة في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، وذلك رغم خسارته اللقاء بهدفين نظيفين، لكنه لم يُبد نفس رد الفعل أبدًا تجاه حكم المباراة متهمًا إياه بظلم فريقه. فما الذي قاله؟
"هذا هو نجمهم الأبرز" .. مارسيلينو يتهم الحكم بظلم فياريال ويؤكد: برشلونة عاش وضعًا صعبًا أمامنا!
برشلونة يُعزز صدارته لليجا
حافظ برشلونة على فارق الـ4 نقاط في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني عن أقرب مطارديه، ريال مدريد، بعد انتصاره الثمين خارج ملعبه على فياريال بهدفين نظيفين.
وافتتح رافينيا التسجيل من ركلة جزاء في الشوط الأول، واستطاع لامين يامال إضافة الهدف الثاني في الفترة الثانية، وقد خرج مدافع أصحاب ملعب لا سيراميكا، ريناتو فيجا، مطرودًا بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ39.
فوز البارسا رفع رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، فيما يُطارده ريال مدريد بنقاطه الـ42، وبقي فياريال رابعًا بنقاطه الـ35.
مارسيلينو يُهاجم الحكم
مارسيلينو، المدير الفني لفريق الغواصات الصفراء، انتقد أداء الحكم ألبيرولا روجاس، متهمًا إياه بظلم فريقه بعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه ضد جوان جارسيا حارس مرمى الفريق الضيف.
إذ قال في تصريحاته عقب اللقاء "لا أعرف، ما الفرق بين ركلة الجزاء المحتسبة للبارسا وتلك التي ارتكبها جوان عندما وقف ليمنع لاعبنا من الوصول إلى الكرة؟. أنا أشاهد تحرك جوان جارسيا وأراه ركلة جزاء. أحترم أي رأي آخر".
وأضاف حول حالة الطرد "ارتكبنا خطأً يمكن تجنبه مع الطرد، وهذا أثر كثيرًا على المباراة. قلت للحكم إذا أعطى بطاقة صفراء ثم اتصل به الفار لتغييرها إلى حمراء. في الاتجاه العكسي لا أعرف ما يحدث. بالنسبة لي هذا ليس طردًا. الاصطدام قوي، لكن من زاوية أخرى لدي شكوك أكثر. بالأمس رأيت تدخلًا من ارتفاع أعلى. هذا على الأرض. أعتقد أن التدخل ليس خطيرًا. لا يوجد التواء بالكاحل. إذا رأى الحكم أنه خطير... ومع المستوى الذي كنا نشهده، 38 دقيقة ممتازة، وترك فريق بعشرة لاعبين".
"وضعنا البارسا في وضع صعب"
المدرب المخضرم أبدى رضاه عن أداء فريقه، واصفًا إياه بالكبير جدًا، مؤكدًا أنهم وضعوا برشلونة في وضع صعب على أرض الملعب.
وأضاف "أعتقد أن الجميع سيتفق معي. شاهدنا أداءً رائعًا من فياريال، فريقنا كان كبيرًا جدًا. كانت لدينا الفرص لكننا لم نستفد منها. الفريق استمر في خطته بعد النقص العددي، كان لديهم الاستحواذ لكن بدون فرص حقيقية، كانوا في وضع صعب. الفرص كانت أوضح لنا".
تابع "تواجه برشلونة والنتيجة ضدك. علينا أن ندافع في كتلة منخفضة. فعلنا ذلك بشكل ممتاز. كان لدينا محوران، وإمكانية لموليرو للعب بالعمق. أعتقد أننا فعلنا ذلك أحيانًا. دافعنا جيدًا جدًا. أنا راضٍ جدًا. مؤسف لأنه في الربع الأول من المباراة، وحتى بعده، كان من العدل أن نكون متقدمين. لكن هذه هي كرة القدم".
وأتم "نمر بفترة خلال الموسم التي يقل فيها وصول المنافس لكن يؤذينا. لا يمكننا التوقف عن الإيمان. كنت أعلم أن الفريق سيكون جيدًا. الفريق لم يفقد كرة القدم أو الروح التنافسية. لا يسعني سوى تهنئة لاعبيّ. حتى ونحن بعشرة لاعبين تنافسنا وخلقنا فرصًا. ماذا يمكنني أن أطلب أكثر؟"
إشادة خاصة بنجم البارسا "الأفضل"
جوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، لعب مباراة عظيمة استطاع خلالها التصدي لـ5 تسديدات على مرماه، وقد ساهم بقوة في خروج فريقه فائزًا وعودته إلى كتالونيا بالنقاط الكاملة وتعزيز الصدارة.
أداء اللاعب جعله ينال إشادة خاصة من المدرب الخصم، حيث أكد مارسيلينو أن جارسيا كان نجم البارسا الأول والأهم في ملعب لا سيراميكا.
وأضاف "أعتقد أن اللاعب الأبرز في برشلونة اليوم كان الحارس".
ما القادم للبارسا؟
بعد العودة إلى كتالونيا، سيبدأ برشلونة الاستعداد إلى مواجهة الديربي أمام إسبانيول، والتي ستلعب السبت القادم ضمن الجولة الـ18 من الليجا.
بعدها سيسافر الفريق إلى السعودية حيث سيخوض غمار بطولة كأس السوبر الإسباني، وسيلعب يوم 7 يناير المقبل أمام أتلتيك بيلباو في نصف النهائي وحال الفوز سيُواجه الفائز بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم 11 يناير.