مارسيلو يعترف بلا مواربة: امتلكت "كرشًا" طيلة مسيرتي.. ولم أكن أبدًا مثل كريستيانو رونالدو!

في حديث صريح ومليء بالعفوية، فتح النجم البرازيلي السابق مارسيلو قلبه للحديث عن مسيرته الكروية، والانتقادات التي لاحقته طوال سنواته مع ريال مدريد، خاصة تلك المتعلقة ببنيته الجسدية ولياقته البدنية، مؤكدًا أنه لم يكن يومًا النموذج التقليدي للاعب “الرياضي المثالي”، لكنه رغم ذلك صنع تاريخًا جعله واحدًا من أعظم الأظهرة اليسرى في تاريخ كرة القدم.
وجاءت تصريحات مارسيلو خلال ظهوره ضيفًا على بودكاست يقدمه الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس، حيث تحدث النجم البرازيلي بعفوية لافتة عن نظرته للحياة، وطريقته المختلفة في التعامل مع كرة القدم، بعيدًا عن الصورة النمطية للاعب المحترف شديد الالتزام.