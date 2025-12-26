مارسيلو يعترف بلا مواربة: امتلكت "كرشًا" طيلة مسيرتي.. ولم أكن أبدًا مثل كريستيانو رونالدو!

مارسيلو لم يحاول تجميل الواقع أو الدفاع عن نفسه بأسلوب تقليدي، بل اعترف بشكل مباشر: "كنت أمتلك بطنًا (كرشًا) ولم أكن أبدًا رياضيًا بالمعنى المعروف. استمتعت دائمًا بحياتي، ولم أكن من اللاعبين الذين يعيشون داخل صالة الألعاب الرياضية أو يلتزمون بأنظمة غذائية صارمة".

وأضاف ضاحكًا خلال الحوار، وهو يستعيد موقفًا عائليًا طريفًا: "كنت أشاهد قبل أيام بعض مقاطع الفيديو القديمة لي في المنزل مع أولادي، وفجأة سألني ابني ليام: (أنت كنت سمينًا هنا، أليس كذلك) فأجبته: طبعًا. هذا شكل جسمي دائمًا. لم أمتلك أبدًا عضلات بطن مثل كريستيانو".

لطالما تمت مقارنة مارسيلو بزميله السابق كريستيانو رونالدو، ليس فقط من حيث المستوى الفني، ولكن من حيث الالتزام البدني واللياقة العالية التي اشتهر بها النجم البرتغالي. إلا أن مارسيلو يرى أن هذه المقارنة لم تكن عادلة في كثير من الأحيان، لأنها تجاهلت اختلاف الشخصيات والطبائع.

وقال في هذا السياق: "جسمي هكذا منذ البداية، ومع ذلك كنت ألعب دائمًا بالطريقة نفسها. لم يتغير أدائي لأنني لم أكن أذهب إلى الجيم أو أتبع نظامًا غذائيًا صارمًا. عندما كانت الأمور تسير بشكل جيد، لم يكن أحد يتحدث عن وزني، لكن عندما تحدث نتيجة سلبية، أول شيء يُقال هو أن مارسيلو يعاني من زيادة الوزن".