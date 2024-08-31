مارسيال ورابيو وفرصة للسعودية .. صفقات مجانية متاحة بعد إغلاق سوق الانتقالات!

صفقات مجانية متاحة

خلال هذا الصيف، أطلقت رابطة اللاعبين المحترفين خطة جديدة، بعمل معسكر تدريبي صيفي للاعبين الذي وجدوا أنفسهم بلا عقد خلال سوق الانتقالات.

العملية استمرت لمدة 10 أسابيع، وشارك اللاعبون الأحرار في العديد من المباريات التجريبية ضد أندية من الدرجة الأدنى، وذلك لتجهيز أنفسهم فور الانتقال إلى فريق جديد.

الخطة نجحت للبعض وساعدتهم، لكن البعض الآخر وجد نفسه بلا أي فريق بعد إغلاق الميركاتو، رغم التاريخ الطويل الذي يتمتع به كل منهم.

موقع Goal يستعرض أهم هذه الأسماء التي لا زالت متاحة بالمجان خلال الأسابيع المقبلة..