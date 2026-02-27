حقق يونايتد فوزه الخامس في ست مباريات بفضل هدف بنجامين سيسكو ضد إيفرتون، وهو هدفه الثالث بعد دخوله كبديل منذ تولي كاريك المسؤولية. المهاجم الذي كلف 74 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار) لم يبدأ أي مباراة تحت قيادة كاريك حتى الآن، وقال المدرب إنه مرتاح بشأن هذا الوضع.

وقال: "الأمر برمته إيجابي للغاية. بالتأكيد لا أرى هذا القرار بشكل سلبي. نحن نلعب جيدًا كفريق، ولا ننجرف في التفكير بأن هذا سيستمر. سجل المهاجمون عددًا جيدًا من الأهداف، وكان بن جيدًا في نواحٍ عديدة. الأمر ليس دراميًا حقًا. إنه يظهر فقط الجودة التي يتمتع بها بن. إذا بدأ المباراة التالية أو التي تليها، فهذا ما سيكون عليه الأمر، لكنه يقوم بأشياء جيدة كثيرة".

يعود الفضل في فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون إلى حد كبير إلى أداء هاري ماجواير، وقد أشاد كاريك بالمدافع، الذي ينتظر قرار النادي بشأن عقد جديد قبل أربعة أشهر من انتهاء عقده الحالي.

قال كاريك: "هاري شخصية رائعة. لقد حقق مسيرة رائعة حتى الآن، ونأمل أن يحقق المزيد في المستقبل. لقد كان معنا في هذه الرحلة، وتجاربه تظهر بالضبط ما هو عليه. نحن نعرفه كلاعب ونعرف ما هو قادر على فعله. كان رائعًا الليلة الماضية [ضد إيفرتون] - خبرته ومواهبه وشخصيته تساعده. إنه مستعد لتقديم كل ما لديه. لقد كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا".

وتابع: "هناك حالة، عندما تكون لاعباً شاباً وتكون مسيرتك المهنية في بدايتها وكل شيء جديد ومثير، تكون شجاعاً ولا تعاني من الكثير من الصعوبات. تصل إلى ذروة مسيرتك وتشعر بالرضا وتكون كل شيء على ما يرام، لكنك تعاني من بعض التقلبات. تقترب من نهاية مسيرتك وتكون الخبرة التي اكتسبتها قد جعلتك لاعباً أفضل، وقد رأينا ذلك في أداء هاري مؤخراً".