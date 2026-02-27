Getty Images Sport
ترجمه
ماذا يحدث مع ماتيس دي ليخت؟ مايكل كاريك يقدم آخر المستجدات عن المدافع الهولندي بعد غيابه لمدة ثلاثة أشهر، بينما يقول مدرب مانشستر يونايتد إن لاعبًا آخر مصابًا جاهز لـ"نهاية كبيرة"
دي ليخت خارج منذ نوفمبر
أصيب دي ليخت بهذه الإصابة بعد الفوز 2-1 على كريستال بالاس في نهاية نوفمبر، حيث وصف المدرب روبن أموريم في البداية المشكلة بأنها "أمر بسيط" وتوقع عودته للمشاركة في المباراة التالية ضد وولفز في 8 ديسمبر. لكن تقييم البرتغالي كان متفائلاً للغاية، حيث لم يتم استدعاء دي ليخت للمشاركة في أي مباراة منذ ذلك الحين.
- Getty Images Sport
إصابة دي ليخت "تتحسن ببطء"
وقال كاريك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "يعاني ماتيس من مشكلة في الظهر، وتقدمه بطيء بعض الشيء. نحن نعمل على حل هذه المشكلة، وهو يسير في الاتجاه الصحيح ولكنه متأخر بعض الشيء. متى سيكون جاهزاً؟ طبيعة الإصابة، المشكلة في الظهر، تجعل من الصعب تحديد الوقت. لكنه يتحسن بالتأكيد".
تقريبًا العودة
دي ليخت هو واحد من أربعة لاعبين في مانشستر يونايتد مصابين حالياً إلى جانب ليساندرو مارتينيز وماسون ماونت وباتريك دورغو. ماونت غائب عن الملاعب منذ أن شارك في الوقت الإضافي في المباراة الأولى لكارريك كمدرب أمام مانشستر سيتي في 17 يناير، في أحدث سلسلة من الإصابات التي تعرض لها منذ انتقاله من تشيلسي في 2023 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني. قال كاريك إن لاعب الوسط يقترب من العودة قبل الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم، حيث يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز حملته للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"ماسون يقترب حقًا. إنه على العشب، ويقترب من العودة. إنه يتطلع إلى التدريب والعودة قريبًا. كان عليه فقط أن يتحلى بالصبر... إنه لاعب كبير، لذا نحن نعتني به، ونتأكد من أنه جاهز لإنهاء الموسم بشكل رائع".
- IMAGO / Pro Sports Images
"لا دراما" مع سيسكو وهو ينتظر أول مباراة له
حقق يونايتد فوزه الخامس في ست مباريات بفضل هدف بنجامين سيسكو ضد إيفرتون، وهو هدفه الثالث بعد دخوله كبديل منذ تولي كاريك المسؤولية. المهاجم الذي كلف 74 مليون جنيه إسترليني (99 مليون دولار) لم يبدأ أي مباراة تحت قيادة كاريك حتى الآن، وقال المدرب إنه مرتاح بشأن هذا الوضع.
وقال: "الأمر برمته إيجابي للغاية. بالتأكيد لا أرى هذا القرار بشكل سلبي. نحن نلعب جيدًا كفريق، ولا ننجرف في التفكير بأن هذا سيستمر. سجل المهاجمون عددًا جيدًا من الأهداف، وكان بن جيدًا في نواحٍ عديدة. الأمر ليس دراميًا حقًا. إنه يظهر فقط الجودة التي يتمتع بها بن. إذا بدأ المباراة التالية أو التي تليها، فهذا ما سيكون عليه الأمر، لكنه يقوم بأشياء جيدة كثيرة".
يعود الفضل في فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون إلى حد كبير إلى أداء هاري ماجواير، وقد أشاد كاريك بالمدافع، الذي ينتظر قرار النادي بشأن عقد جديد قبل أربعة أشهر من انتهاء عقده الحالي.
قال كاريك: "هاري شخصية رائعة. لقد حقق مسيرة رائعة حتى الآن، ونأمل أن يحقق المزيد في المستقبل. لقد كان معنا في هذه الرحلة، وتجاربه تظهر بالضبط ما هو عليه. نحن نعرفه كلاعب ونعرف ما هو قادر على فعله. كان رائعًا الليلة الماضية [ضد إيفرتون] - خبرته ومواهبه وشخصيته تساعده. إنه مستعد لتقديم كل ما لديه. لقد كان مهمًا جدًا بالنسبة لنا".
وتابع: "هناك حالة، عندما تكون لاعباً شاباً وتكون مسيرتك المهنية في بدايتها وكل شيء جديد ومثير، تكون شجاعاً ولا تعاني من الكثير من الصعوبات. تصل إلى ذروة مسيرتك وتشعر بالرضا وتكون كل شيء على ما يرام، لكنك تعاني من بعض التقلبات. تقترب من نهاية مسيرتك وتكون الخبرة التي اكتسبتها قد جعلتك لاعباً أفضل، وقد رأينا ذلك في أداء هاري مؤخراً".
إعلان