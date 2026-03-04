هل سار ماجد عبدالله على درب نواف العقيدي؟ .. أسطورة النصر يكذب رواية وليد الفراج بشأن واقعة مراسله في حفل جمعية اللاعبين

أثار حفل جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى برئاسة ماجد عبدالله، أمس الأربعاء، بعض الجدل بشأن ما حدث بين أسطورة النصر، وأنس بن عجب؛ مراسل برنامج "أكشن مع وليد".
ما القصة؟
عقدت جمعية أصدقاء اللاعبين أمس الربعاء، حفل إفطار جماعي في مقر اللجنة الأولمبية السعودية، بحضور عدد من اللاعبين القدامى والصحفيين.
ترأس هذا الحفل ماجد عبدالله؛ أسطورة النصر والمنتخب السعودي، والذي أجرى عدد من اللقاءات المسجلة مع بعض المراسلين.
لكن الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني كشف جزء من كواليس الحفل، مؤكدًا أن ماجد عبدالله رفض إجراء أي لقاء مع برنامج "أكشن مع وليد"، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "بعد نواف العقيدي، الأسطورة يرفض البرنامج المحمي".
تلك التغريدة أثارت الكثير من الجدل، ودفعت وليد الفراج بنفسه للخروج لتكذيبها..
رواية وليد الفراج
مقدم برنامج "أكشن مع وليد" زعم أن مراسله أنس بن عجب طلب فقط التقاط صورة تذكارية مع ماجد عبدالله على هامش حفل جمعية اللاعبين القدامى، نافيًا واقعة إجراء حوار صحفي.
وشدد وليد الفراج على أنه لم يحدث أي شيء آخر بين الأسطورة ومراسله، مضيفًا: "في ناس ما تشبع من الكذب حتى في رمضان".
فلاح القحطاني يرد من جديد
لم يترك فلاح القحطاني الأزمة التي فجرها بين ماجد عبدالله ومراسل "أكشن مع وليد" دون تتبع، متحديًا وليد الفراج أن ينشر أي لقاء مع ماجدونا من الحفل كما فعلت غالبية الصحف والبرامج.
وروى القحطاني ما حدث موضحًا: "قدام عيني، كل القنوات والصحف تعمل لقاءات مع الأسطورة وعندما أراد المراسل عمل لقاء خاص معه وشاهد الأسطورة مايك البرنامج المحمي رفض بأدب".
وأضاف: "بعدها طلب المراسل صورة تذكارية شخصية ووافق عليها. كل القنوات والصحف نزلت فيديوهات مع الأسطورة إلا هم، اتحداه ينزل فيديو. بلاش كذب".
ماجد عبدالله يحسم الجدل
وسط هذا الشد والجذب بين وليد الفراج وفلاح القحطاني، حسم الإعلامي النصراوي عبدالعزيز العصيمي الجدل بفيديو حصري مع ماجد عبدالله يروي به ما حدث، مؤكدًا رفضه الاستجابة لطلب مراسل "أكشن مع وليد".
وقال ماجدونا: "في فطور الجمعية، حضر مراسل أكشن مع وليد وأراد إجراء لقاء معي، لكنني رفضت، لأن أي قناة ضد النصر ودائمًا تسقط عليه، لن أجري معها مقابلة".
"ماجدونا" على درب نواف العقيدي
رفض ماجد عبدالله إجراء حوار مع مراسل "أكشن مع وليد" أعاد للأذهان ما فعله نواف العقيدي؛ حارس مرمى النصر، قبل أشهر مع البرنامج ذاته..
العقيدي هاجم مراسل برنامج "أكشن مع وليد"، في أكتوبر الماضي، عقب مواجهة الأخضر السعودي أمام إندونيسيا في الجولة الأولى من الدور الرابع "الملحق الآسيوي" المؤهل لكأس العالم 2026.
المباراة انتهت بفوز السعودية بثلاثية مقابل هدفين على إندونيسيا، وشهدت تألق العقيدي بشكل كبير وتصديه لفرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة.
وعقب المباراة، حاول مراسل برنامج "أكشن مع وليد" الحصول على بعض التصريحات من الحارس، لكنه تفاجأ برده: "بصرح للجميع إلا أنت وياه، ما تستاهلون".
ويأتي غضب النصراويين مع وليد الفراج وبرنامجه على إثر سخريته المستمرة من العالمي والإسقاط المتكرر عليه في مختلف القضايا.