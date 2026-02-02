Goal.com
أحمد فرهود

السر عند الدقيقة السابعة!.. ماجد الجمعان يصطاد في "ماء كريستيانو رونالدو العكر" وجماهير النصر تنصفه بعد خيبة المحاكم

ماجد الجمعان وفن "استغلال الفرص" ضد إدارة النصر..

لم يكن مجرد رحيل إداري عابر، بل  زلزالًا هز أركان "الأول بارك"؛ مبرزًا صراعًا خفيًا بين طموح المهنيين وقيود الإدارة، في عملاق الرياض نادي النصر.

نعم.. هذا ملخص قصة ماجد الجمعان مع قلعة العالمي؛ فذلك الرجل الذي جاء ليرسم ملامح "نصر جديد"، غادر منصب الرئيس التنفيذي بشكلٍ رسمي، تاركًا خلفه الكثير من البيانات والقضايا التي وصلت ساحات المحاكم.

وتولى الجمعان منصب الرئيس التنفيذي للنصر، في شهر يناير من عام 2025؛ قبل أن تتم "إقالته"، بعدها بستة أشهر فقط - تحديدًا في يونيو الماضي -.

ورغم رحيله منذ 7 أو 8 أشهر تقريبًا؛ إلا أن الجمعان يحاول اقتحام المشهد النصراوي في كل فرصة سانحة، للانتقام من مجلس الإدارة.

آخر هذه الفرص؛ كانت استغلاله أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا؛ كيف استغل ماجد الجمعان أزمة رونالدو، وكواليس "الصراع الشخصي" بينه وإدارة النصر..

    أزمة كريستيانو رونالدو.. ماجد الجمعان يُناشد جمهور النصر ضد الإدارة

    شنّ ماجد الجمعان هجومًا عنيفًا على مسؤولي النصر الحاليين؛ معتبرًا أنهم تخلوا عن النادي تمامًا، في الوقت الذي يُحارب فيه الأسطورة كريستيانو رونالدو وحيدًا.

    رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، غاب عن مباراة النصر والرياض، في الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وقيل في البداية إن غياب رونالدو، يأتي لأسباب بدنية وطبية؛ ولكنه اتضح في النهاية - حسب إجماع وسائل الإعلام - أنه غاضب لأمرين مهمين، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم دعم النصر بالصفقات التي يحتاجها؛ خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

    * ثانيًا: دعم الأندية المنافسة لصفوفها؛ آخرها الحديث المتزايد عن صفقة الهلال والنجم الفرنسي كريم بنزيما - مهاجم الاتحاد -.

    وطالب الجمعان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، جماهير قلعة العالمي؛ بـ"الهتاف" باسم رونالدو، في الدقيقة السابعة - رقم قميصه - بمباراة النصر والرياض.

    وشدد الجمعان على أن "الهتاف" باسم الأسطورة البرتغالية، خلال مباراة النصر والرياض؛ سيكون رسالة بأن الجمهور هو السند الوحيد للنادي حاليًا، وأنهم يقفوا مع اللاعب ضد "تخاذل" الإدارة.

    جمهور النصر.. عندما تم إنصاف ماجد الجمعان في حربه ضد إدارة النادي

    ومن ناحيته.. قال جمهور النصر كلمته، بخصوص دعوة الرئيس التنفيذي السابق ماجد الجمعان؛ بـ"الهتاف" باسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الدقيقة السابعة بمباراة النصر والرياض.

    وبمجرد أن جاءت الدقيقة السابعة؛ قام جمهور النصر بـ"ترديد" اسم رونالدو، في استجابة سريعة لدعوة الجمعان.

    هُنا.. حقق الجمعان انتصارًا ولو بشكلٍ معنوي ضد إدارة النصر؛ بعد أن خسر ضدهم في ساحات القضاء، خلال الأيام الماضية.

    ونتذكر أن الرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر، رفع العديد من القضايا ضد الإدارة الحالية؛ في أعقاب إقالته من منصبه، خلال شهر يونيو الماضي.

    إلا أنه خسر هذه القضايا؛ ليبقى أمام ماجد الجمعان الآن، سلاح الجمهور النصراوي الغاضب من المسؤولين الحاليين أساسًا.

    وبالفعل.. وجد الجمعان الفرصة سانحة لإشهار هذا السلاح؛ وذلك بعد أزمة "غضب" رونالدو، وغيابه عن مباراة النصر والرياض الدورية.

    ذكاء الجمعان.. كيف استخدم جمهور النصر في حربه ضد الإدارة؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على أن هذه ليست المرة الأولى، التي يستخدم فيها ماجد الجمعان "سلاح الجمهور" ضد إدارة نادي النصر.

    واستخدم الجمعان "سلاح الجمهور" ضد إدارة النصر، في عديد الملفات سواء الإدارية أو الفنية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: وجّه رسالة إلى الجمهور قال فيها "الله يعينكم ضد الإدارة"؛ وذلك بسبب ما اعتبره تناقضات المسؤولين، في ملف تسيير أمور النادي.

    * ثانيًا: شرح للجماهير كيف أنه واجه تعقيدات من الإدارة؛ من أجل عرقلة إتمامه الصفقات، خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي للنادي.

    * ثالثًا: مطالباته المستمرة للجماهير بالوقوف ضد الإدارة الحالية؛ لأنهم الدرع الحقيقي الذي يستطيع حماية النادي، وإعادته لمنصات التتويج.

    وامتلك الجمعان ذكاءً كبيرًا في استخدام هذا السلاح تحديدًا؛ خاصة أن جماهير النصر تعتبر أن هُناك تقصير من الإدارة بالفعل، في ملف الصفقات.

    ليس ذلك فقط؛ بل أن النصراويين دائمًا ما يزعمون أن أشخاصًا منتمين للغريم التاريخي الهلال، هم من يديرون ناديهم في محاولة لتعطيله.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. النصر لن ينهض إلا بـ"التخلص" من الخلافات الداخلية!

    وإذا ركزنا في كل ما ذكرناه خلال السطور الماضية؛ سنعرف لماذا نادي النصر بعيد عن البطولات، ودائمًا ما يواجه مشاكل في التدعيمات.

    مثلًا.. ماجد الجمعان وهو شخصية نصراوية قوية، واجه اتهامات خطيرة؛ تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية، أثناء فترة عمله كرئيس تنفيذي في النادي.

    وكنوع من الرد؛ بدأ الجمعان في محاربة إدارة النصر حتى في ساحات المحاكم، في مشهد يحرج سمعة هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وما يحدث بين الجمعان والإدارة الحالية، ليس إلا مثال واحد فقط؛ من الحروب المستمرة بين الإدارات المتعاقبة، وأبناء النادي أنفسهم.

    لذلك.. يجب على النصراويين أن يحلوا مشاكلهم الداخلية أولًا؛ قبل النظر إلى دعم الأندية المنافسة، من عدمها.

    بمعنى.. أبناء النصر إذا وقفوا معًا، وعاد أعضاء الشرف الذهبيين بقوة من جديد؛ وقتها قد يستطيع النادي فرض هيمنته، داخل أرضية الملعب وخارجها.

    لكن.. استخدام شماعة حصول الأندية المنافسة على دعم خاص، دون حل المشاكل الداخلية؛ لن يحل مشاكل النصر من جذورها، وسيظل النادي يُعاني دائمًا.

