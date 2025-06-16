"التحقيق مع ماجد الجمعان بعد بلاغات داخلية وخارجية ضده!" .. النصر يكذب رئيسه التنفيذي ويعلن فسخ عقده رسميًا

النصر يعيش واحدة من أصعب فتراته..

أصدرت شركة نادي النصر بيانًا رسميًا، مساء اليوم الإثنين، كشفت فيه عن عديد المفاجآت بخصوص الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان؛ وذلك بعد تغريدته المثيرة، مساء يوم 12 يونيو الماضي.

الجمعان قال في تغرديته المثيرة يوم 12 يونيو 2025، إنه لم يملك كـ"رئيس تنفيذي" لنادي النصر، صلاحية التوقيع على عقود اللاعبين.

أيضًا.. ذكر الجمعان في تغريدته - سالفة الذكر -، أنه لم يتم تنفيذ أي من الوعود التي قدمت إليه، عند توليه منصبه؛ مؤكدًا على عدم رضاه عن العمل المقدم من مسؤولي شركة النادي، في الفترة الماضية.