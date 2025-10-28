24 ساعة كانت كفيلة بتغيير رأيه تمامًا.. ماتيو لاهوز يضاعف جدل لقطة كارباخال وأراوخو المثيرة في الكلاسيكو!

أثار الكلاسيكو الأخير بين برشلونة وريال مدريد، الذي أقيم يوم 26 أكتوبر 2025، جدلًا تحكيميًا واسعًا بعد لقطة مثيرة للجدل جمعت بين داني كارباخال ورونالد أراوخو في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وهي اللقطة التي ما زالت تثير النقاش في الأوساط الرياضية والإعلامية الإسبانية حتى الآن.

لكن المفاجأة لم تكن في اللقطة ذاتها بقدر ما كانت في التحول الغامض في رأي الحكم السابق والمحلل التحكيمي الشهير ماتيو لاهوز، الذي قدم تفسيرين متناقضين تمامًا للعملية خلال يومين فقط، ما جعل كثيرين يتساءلون عن أسباب هذا التبدل في الموقف.