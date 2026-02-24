Getty
ماتيوس كونها يؤكد أنه "لن ينسى أبدًا" كيف قاد مايكل كاريك انتفاضة مانشستر يونايتد للفوز على أرسنال
تجربة كاريك تدفع مانشستر يونايتد إلى تحقيق نتائج مذهلة
جاء هدف كونها بعد تسديدة مذهلة أخرى من باتريك دورغو، لكن المهاجم شدد على مدى إلهام لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق كاريك للفريق في ذلك اليوم.
فاز كاريك بخمس مباريات من أصل ست منذ أن خلف روبن أموريم كمدرب رئيسي لمانشستر يونايتد في يناير وحتى نهاية الموسم، حيث أعاد الفوز1-0 على إيفرتون يوم الاثنين الشياطين الحمر إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيهم تشيلسي وليفربول.
لعب كاريك لمانشستر يونايتد لمدة 12 عامًا، وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا من بين 18 لقبًا في المجموع. ويعتقد كونها أن مسيرة المدرب كلاعب ساعدته على اكتشاف ما يجب فعله في اللحظات الحاسمة.
كونها يعتقد أن كاريك "يعرف ما يلزم للفوز"
وقال كونها لـ Globo Esporte: "إنه شخص فاز بعدة ألقاب مع مانشستر يونايتد كلاعب. فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز عدة مرات. تدرب على يد أليكس فيرجسون، الذي يعد أسطورة في هذه الرياضة. إنه يعرف ما يتطلبه الفوز هنا. أعتقد أن كاريك، أكثر من المسائل التكتيكية، يضيف الكثير من جانب شخص يعرف المسارات التي تمثل النادي".
"الشجاعة" مفتاح الفوز على أرسنال
يتنافس أرسنال على الفوز بجميع الألقاب الأربعة هذا الموسم، وقد أظهر الفريق قوة كبيرة في ملعب الإمارات، حيث فاز في 18 من أصل 21 مباراة على أرضه في جميع المسابقات، بما في ذلك الفوز على العملاقين الأوروبيين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا. مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد الذي خرج بفوز، وقال كونها إن فريقه فاز بفضل شجاعته.
وأضاف: "إنهم فريق قوي جدًا، لكننا لعبنا بشجاعة كبيرة في الإمارات. حتى عندما تأخرنا في النتيجة، لم نحني رؤوسنا أو نتخلى عن خطتنا في أي لحظة. الأمر يتعلق بعقلية الفوز، والإيمان بما أعده المدرب خلال الأسبوع. نحن بحاجة إلى ذلك، لنؤمن بأننا قادرون على مواجهة أي فريق. كانت إحدى تلك المباريات التي تخلد في الذاكرة. لن أنساها أبدًا".
كونها يأمل في الانضمام إلى منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم
لعب كونها دوره في فوز يونايتد على إيفرتون بتمريرة عرضية إلى بريان مبيومو، الذي مرر الكرة إلى بنجامين سيسكو ليسجل الهدف الوحيد. سجل كونها ستة أهداف وصنع هدفين ليونايتد منذ انتقاله من وولفز في الصيف مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني.
وأشاد كاريك بالبرازيلي لتعاونه مع مبيومو وسيسكو، وسلط الضوء على أدائه الدفاعي الذي ساعد مانشستر يونايتد على تحقيق فوزه الأول في ملعب هيل ديكنسون.
وقال مدرب مانشستر يونايتد: "كان على ماتيوس أن يدافع في الشوط الثاني، وقد قام بذلك بشكل جيد للغاية". "كانت تمريرة رائعة. كنا بحاجة إلى أداء جماعي من الفريق بأكمله في ظل الضغط الذي مارسه إيفرتون علينا، وقد نجح اللاعبون في ذلك. إذا قمت بذلك، فستحصل على المكافأة لأن لدينا لاعبين خطرين".
بالإضافة إلى مساعدة مانشستر يونايتد على إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يضع كونها نصب عينيه كأس العالم مع البرازيل. تم استدعاؤه للمنتخب في نوفمبر الماضي، وهو ينتظر بفارغ الصبر استدعاءً آخر للمباريات الودية في مارس ضد فرنسا وكرواتيا.
وأضاف كونها: "بالطبع، التركيز الرئيسي هو مساعدة مانشستر يونايتد، لكنني لا أستطيع إخفاء دوافعي للدفاع عن المنتخب البرازيلي، خاصة في كأس العالم. سأبذل قصارى جهدي لأكون في تلك المجموعة، لأمثل ذلك القميص. هذا حلم كل لاعب. المنافسة قوية، والجميع يعرف جودة مهاجمي البرازيل، لكنني أثق في نفسي وفي العمل الذي أقوم به. أنا أعيش لحظة جيدة هنا في يونايتد وسأواصل العمل بأقصى جهد للحفاظ على هذا المستوى من الأداء وحتى تحسينه".
