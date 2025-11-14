بعد تلقيه عروضًا سعودية .. ماتيوس بيريرا يحسم موقفه من الاستمرار مع كروزيرو

تلقى ماتيوس بيريرا عروضًا من الخارج، لكنه لن يغادر كروزيرو في عام 2026. فقد أبرم لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عامًا اتفاقًا شفهيًا لتمديد عقده مع توكا دا رابوسا، وفقًا لما علمته GOAL.

تلقى أندية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استفسارات حول وضع لاعب الوسط، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026. ومع ذلك، لا ينوي اللاعب مغادرة ناديه الحالي، وقد أبرم بالفعل اتفاقًا جديدًا.

سيكون عقد ماتيوس بيريرا مع كروزيرو حتى ديسمبر 2028، مع خيار التجديد لموسم آخر. سيتم تجديد العقد تلقائيًا وفقًا للأرقام التي حققها في العام الأخير من العقد.