محمود خالد

"تبحث عن السلبيات منذ عامين" .. يايسله يمارس هوايته في إحراج الصحفيين بعد مباراة القادسية!

ليست المرة الأولى..

يبدو أن إحراج الصحفيين قد بات "عادة" للألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما كان مؤتمر مباراة القادسية، شاهدًا على واقعة جديدة.

الأهلي حقق انتصارًا ثمينًا على القادسية بنتيجة (2-1)، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة.

ولكن، رغم الفوز، إلا أن أداء الأهلي، ترك بعضًا من التساؤلات لدى الجماهير، في ظل استحواذ القادسية الذي بلغت نسبته 71%، أو باتجاه الراقي إلى "الدفاع"، سواءً أمام الاتحاد أو القادسية.

    يايسله يهاجم صحفيًا بسبب انتقاده للأهلي

    وتلقى ماتياس يايسله، سؤالًا من قِبل أحد الصحفيين، في المؤتمر الذي أعقب مباراة القادسية، حول عدم استحواذ الأهلي على الكرة، ليعلّق قائلًا "أنا أعرفك، أنت تبحث عن السلبيات منذ عامين ونصف".

    وأشاد يايسله بروح الفريق، التي قادت الأهلي لتحقيق الانتصار، فيما علّق على إصابة الجناح ويندرسون جالينو بقوله إن النادي يتعامل مع البرازيلي بشكل ذكي، والموسم لا يزال طويلًا.

    وكان جالينو أحد نجوم المباراة، بعدما استغل خطأ دفاعيًا من القادسية، ليضع هدفًا بطريقة رائعة في شباك الحارس كوين كاستيلز، في الدقيقة السادسة.

  • ليست المرة الأولى

    وهناك أكثر من واقعة كانت شاهدة على "إحراج" ماتياس يايسله للصحفيين خلال المؤتمرات، حيث كان الحديث عن مباراة الهلال، في قمة الجولة الثالثة، والعودة "الجنونية" في الشوط الثاني، من التأخر بثلاثية للتعادل (3-3)، حيث تلقى المدرب الألماني سؤالًا من أحد الصحفيين، بشأن معاناة الأهلي في مباراته السابقة أمام ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، على مستوى المحور، والذي استقبل منه أهدافًا، ليعلق قائلًا "رأيك غير صحيح".

    ونعود إلى مؤتمر مباراة النصر في نهائي كأس السوبر السعودي، حينما قرر يايسله إحراج صحفي سأله حول الأحاديث التي ربطت المهاجم فراس البريكان، بمهمة إيقاف مارسيلو بروزوفيتش، ليرد الألماني قائلًا "هل تربطك علاقة بالبريكان ويعطيك المعلومات؟ لا صحة لهذه الأخبار، هي مجرد شائعات لا معنى لها، نحن نركز على خطتنا فقط، والبريكان عنصر مهم، ولكن ليس بهذا الشكل الذي يتم تداوله".

    وعقب مباراة الاتحاد، في الجولة الماضية، تلقى يايسله سؤالًا حول الاعتماد على "الضغط المتوسط" بدلًا من العالي، ليجيب أن هناك الكثير من التفاصيل قد لا يفهمها بعض الصحفيين، خاصة ما يحدث داخل التدريبات، ومن غير المنطقي أن يتحدث عن كل ما يجري فنيًا داخل الملعب.

    مدرب القادسية: من الصعب تقبل الخسارة

    من ناحية أخرى، أبدى ميشيل جونزاليس، مدرب القادسية، أسفه إزاء الخسارة التي وصفها بأنه من الصعب تقبلها، خاصة وأن فريقه كان الأفضل في المباراة، وقدم مجهودًا كبيرًا.

    ونوّه ميشيل بأن طريقة الأهلي "الدفاعية" لم تكن مفاجئة بالنسبة لهم، مؤكدًا أن ما حدث كان شبيهًا بما فعله الراقي في ديربي جدة أمام الاتحاد، وأن القادسية كان يعلم بأنه سيستحوذ على مجريات اللعب، إلا أن الأهلي حقق الانتصار في النهاية.

    رئيس الأهلي ينتقد التحكيم والأمور "الغريبة"

    وخرج خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي، للحديث بشأن مواجهة القادسية، حيث أشاد بعزيمة اللاعبين في التغلب على الظروف الصعبة، الطبيعية وغير الطبيعية، في إشارة لوقائع غريبة شهدتها المواجهة.

    ونوّه خالد الغامدي، بأن الأهلي يعاني من ظروف صعبة، مستشهدًا بما حدث في مباراة القادسية، من قرارات تحكيمية كانت مثيرة للجدل، بقوله "هل يُعقل أن خمسة آلاف كاميرا في الملعب، ويكون المُخرج بهذا الشكل؟ حقًا إنه أمر مؤلم بمعنى الكلمة".

    وحول طرد اللاعب زياد الجهني في اللقاء، بداعي التدخل على أوتافيو، لاعب القادسية، قال الغامدي "عندما يتجه الحكم لتقنية الفيديو ويصدر هذا القرار، فلا أجد تعليقًا، ولكن اللاعب الذي يمثّل و(يتقلب 5 كيلو في الأرض)، ويكرر الأمر. العملية ليست بالقوانين فقط، ولكن بشخصية الحكم الذي عليه أن يضبط المباراة منذ أولى دقيقة".

    ورغم عدم الإفصاح عن هوية لاعب القادسية المقصود من حديث الغامدي، إلا أن المباراة شهدت سقوط أوتافيو فوق أرض الميدان، أكثر من مرة، بداعي التحامه مع لاعبي الأهلي، سواءً في لقطة طرد زياد الجهني، أو محاولة للسقوط داخل المنطقة، للحصول على ركلة جزاء، إلا أن الحكم قرر استئناف اللعب دون احتساب جزائية.

    الأهلي مع يايسله .. العودة للطريق الصحيح

    ونجح الأهلي في مواصلة استعادة التوازن مع ماتياس يايسله، في دوري روشن السعودي، بعد بداية متذبذبة لموسم 2025-2026، فيما أثبت الراقي بأنه يملك روح القتالية، بعد انتزاع تعادل مثير مع الهلال بنتيجة (3-3)، ثم الفوز على الاتحاد (1-0)، والتغلب على القادسية (2-1).

    الأهلي، المُتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة، استهل الموسم، بحصد لقب جديد، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي في هونج كونج، بالتغلب على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

    وتلقى الأهلي صدمة قوية، بعد خسارته لقب كأس القارات الثلاث، أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025، فيما تعثر الراقي عدة مرات، بالتعادل مع الشباب (1-1)، والرياض (1-1)، إلا أنه واصل الزحف قاريًا باكتساح الغرافة القطري (4-0)، والتغلب على السد (2-1)، فيما عاد للدوري ليحقق انتصارين متتاليين أمام الاتحاد والقادسية.

