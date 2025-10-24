قلل من عمل ماتياس يايسله .. مدرب بيراميدز يكشف عيب الأهلي الكبير ويؤكد: هذا الفريق المصري أصعب منه!

بالطبع.. تصريحات الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز الأول لكرة القدم؛ جاءت بمثابة التقليل من عمل الألماني الشاب ماتياس يايسله، مدرب عملاق جدة الأهلي.
يايسله يتعرض لهجومٍ عنيف من عدد كبير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، بالإضافة إلى النجوم السابقين؛ بسبب تذبذب أداء الأهلي معه.
حتى أن الكثير من جمهور الفريق الأهلاوي، الذي وقف مع المدير الفني الألماني الشاب، في الموسم الماضي 2024-2025؛ بدأ ينقلب عليه في العام الرياضي الحالي.
وقاد يايسله النادي الأهلي؛ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، وذلك لأول مرة في تاريخ عملاق جدة.
ومع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حصل يايسله مع الأهلي، على لقب كأس السوبر السعودي.
إلا أن تخبطات فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ منذ تولى يايسله المسؤولية في صيف 2023 وحتى الآن؛ هي أساس الهجوم عليه.
ويحمل الكثيرون هذا المدرب الشاب، مسؤولية الفشل في دوري روشن؛ بسبب خططه التكتيكية السيئة، في المباريات.