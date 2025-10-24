Krunoslav Jurcic Matthias Jaissle Al AhliGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

قلل من عمل ماتياس يايسله .. مدرب بيراميدز يكشف عيب الأهلي الكبير ويؤكد: هذا الفريق المصري أصعب منه!

أيّد وجهة نظر الكثيرين ضد ماتياس يايسله..

تحدث الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز الأول لكرة القدم، عن رأيه في عملاق جدة الأهلي؛ خاصة بعد مواجهة الناديين ضد بعضهما، مؤخرًا.

بيراميدز المصري توّج بلقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "إنتركونتيننتال"؛ بعد الفوز بثلاثة أهداف لواحد على الأهلي، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة.

    مدرب بيراميدز يكشف "عيب" النادي الأهلي الكبير

    وفي هذا السياق.. أشار الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز الأول لكرة القدم، إلى امتلاك عملاق جدة الأهلي العديد من النجوم الكبار والمميزين، في صفوفه.

    وأضاف يورتشيتش في تصريحات مع برنامج "يا مساء الأنوار": "لكن.. في كرة القدم ليس شرطًا أن تمتلك نجومًا كبار؛ لكي تكون الأقوى".

    وشدد المدير الفني الكرواتي على أن كرة القدم، تعتمد على كيفية توزيع النجوم الذين تمتلكهم في فريقك، فوق أرضية الملعب.

    واعتبر يورتشيتش أن سوء توزيع نجوم الأهلي الكبار، فوق أرضية الملعب؛ يجعل من السهل اللعب أمامه، بالمقارنة مع فرق أخرى.

  • "هذا الفريق المصري أصعب من النادي الأهلي"!

    واستكمالًا لتصريحاته.. شدد الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز الأول لكرة القدم، على أن اللعب ضد الأهلي المصري؛ أصعب من مواجهة عملاق جدة النادي الأهلي.

    وأرجع يورتشيتش ذلك إلى أن العملاق المصري، أفضل تنظيمًا فوق أرضية الملعب - من حيث انتشار نجومه -؛ بالمقارنة مع نظيره السعودي الكبير، بقيادة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

    ماتياس يايسله يتعرض لهجومٍ كبير في فترته مع الأهلي

    بالطبع.. تصريحات الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز الأول لكرة القدم؛ جاءت بمثابة التقليل من عمل الألماني الشاب ماتياس يايسله، مدرب عملاق جدة الأهلي.

    يايسله يتعرض لهجومٍ عنيف من عدد كبير من الإعلاميين والنقاد الرياضيين، بالإضافة إلى النجوم السابقين؛ بسبب تذبذب أداء الأهلي معه.

    حتى أن الكثير من جمهور الفريق الأهلاوي، الذي وقف مع المدير الفني الألماني الشاب، في الموسم الماضي 2024-2025؛ بدأ ينقلب عليه في العام الرياضي الحالي.

    وقاد يايسله النادي الأهلي؛ للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، وذلك لأول مرة في تاريخ عملاق جدة.

    ومع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حصل يايسله مع الأهلي، على لقب كأس السوبر السعودي.

    إلا أن تخبطات فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ منذ تولى يايسله المسؤولية في صيف 2023 وحتى الآن؛ هي أساس الهجوم عليه.

    ويحمل الكثيرون هذا المدرب الشاب، مسؤولية الفشل في دوري روشن؛ بسبب خططه التكتيكية السيئة، في المباريات.

    نادي بيراميدز يكتب المجد مع كورنسلاف يورتشيتش

    ومن ناحيته.. فريق بيراميدز الأول لكرة القدم يعيش أبهى عصوره، مع مديره الفني الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش؛ والذي تولى المهمة في فبراير 2024.

    وقاد يورتشيتش الفريق المصري؛ لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، لأول مرة في التاريخ.

    هذا اللقب قاد بيراميدز للمنافسة على كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "إنتركونتيننتال"؛ حيث توّج باللقب، بعد الفوز (3-1) على عملاق جدة الأهلي.

    ومن ثم.. حصل نادي بيراميدز على لقب كأس السوبر الإفريقي؛ عقب انتصاره على نادي نهضة بركان، بهدفٍ واحد مقابل لا شيء.

    وكان بيراميدز قد افتتح ألقابه في عهد يورتشيتش؛ عندما حصل على كأس مصر، موسم 2023-2024.

    وفيما يلي.. أرقام بيراميدز مع الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش:

    * مباريات: 96.

    * فوز: 67.

    * تعادل: 18.

    * خسارة: 11.

    * أهداف مسجلة: 206.

    * أهداف مستقبلة: 85.

    المثير في الأمر أن يورتشيتش، كان قد تولى تدريب عملاق الرياض النصر في الفترة من فبراير إلى يونيو 2018؛ ومن قبله منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمدة قصيرة للغاية.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، خلال أول 6 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2)، مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.

    وأخيرًا.. تجاوز الأهلي دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".