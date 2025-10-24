قلل من عمل ماتياس يايسله .. مدرب بيراميدز يكشف عيب الأهلي الكبير ويؤكد: هذا الفريق المصري أصعب منه!

وفي هذا السياق.. أشار الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز الأول لكرة القدم، إلى امتلاك عملاق جدة الأهلي العديد من النجوم الكبار والمميزين، في صفوفه.

وأضاف يورتشيتش في تصريحات مع برنامج "يا مساء الأنوار": "لكن.. في كرة القدم ليس شرطًا أن تمتلك نجومًا كبار؛ لكي تكون الأقوى".

وشدد المدير الفني الكرواتي على أن كرة القدم، تعتمد على كيفية توزيع النجوم الذين تمتلكهم في فريقك، فوق أرضية الملعب.

واعتبر يورتشيتش أن سوء توزيع نجوم الأهلي الكبار، فوق أرضية الملعب؛ يجعل من السهل اللعب أمامه، بالمقارنة مع فرق أخرى.