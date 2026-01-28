Goal.com
زهيرة عادل

الآن فلتراهنوا على فشل ماتياس يايسله دائمًا! .. سعد الشهري خذل نجم الشباب الأسبق و"وضعية البطل" وصلت الأهلي

أبرز ملامح مواجهة الأهلي والاتفاق..

لم يعد قطارًا عاديًا بل هو "قطار سريع" لن يتوقف بسهولة، ومن محطة لأخرى يقترب أكثر من صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026..

الأهلي أكرم ضيفة الاتفاق اليوم الأربعاء، على ملعب الإنماء في جدة، زائرًا شباكه برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.

الرباعية سجلها المهاجم الإنجليزي إيفان توني "ثلاثية – منها ضربتي جزاء"، بجانب صناعته للهدف الثالث لزميله فالنتين أتانجانا، في الدقائق 17، 27، 64 و84 من عمر المباراة.

بفضل هذا الانتصار، ارتفع رصيد كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله للنقطة 43 في وصافة جدول الترتيب "مؤقتًا"، متأخرة بفارق نقطتين فقط عن الهلال "المتصدر"، فيما تتفوق بثلاث نقاط على النصر؛ صاحب المركز الثالث. أما الاتفاق فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السابع.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الأهلي والاتفاق، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • ماتياس يايسله .. حيث الـ"لا مركزية دون عشوائية"!

    "الأهلي يدخل مواجهة الاتفاق دون أظهرة في غياب علي مجرشي وزكريا هوساوي" .. مع هذا النبأ دب القلق في قلوب جماهير الفريق في ظل الرغبة في مواصلة الانتصارات.

    قالت الصحف: "سيعتمد يايسله على قلب الدفاع  محمد بكر كظهير لسد هذه الثغرة"، لكن الألماني ماتياس يايسله "خارج الصندوق" دائمًا!

    الألماني دخل مواجهة النواخذة بمحمد عبدالرحمن كظهير أيمن بدلًا من مجرشي، فيما اعتمد على اليسار على "لاعب الوسط" الإيفواري فرانك كيسييه وأمامه الجناح البرازيلي جالينو.

    بشكل عام لعب الأهلي المباراة بطريقة 3-5-2، والتي طبقها لاعبوه بطريقة أكثر من رائعة، حيث الدفاع ككتلة واحدة والمحاولة للوصول لمناطق الخطورة للاتفاق بأقل عدد من التمريرات، كي لا يندفع خط الدفاع بشكل كبير ومن ثم يترك المساحات من خلفه لسرعات نجوم الخصم.

    بتلك الطريقة، شاهدنا كيسييه كجناح أحيانًا، ومعه يعود فالنتين أتانجانا للدفاع، رأينا حتى ثنائي الهجوم رياض محرز وإيفان توني أمام منطقة جزاء الأهلي عند فقد الكرة .. بالمختصر سيطرت الـ"لا مركزية" على كافة لاعبي الأهلي، وفي الوقت ذاته لم تظهر أي عشوائية على شكل الفريق.

  • سعد الشهري .. أنت في حضرة الأهلي

    لا ينكر أحد أن سعد الشهري يقدم مسيرة مميزة مع الاتفاق رغم محدودية الإمكانات في الفريق، لكن الهزيمة الليلة بنتيجة كبيرة لا يتحملها سواه..

    اغتر الشهري بالتعادل السلبي مع الراقي في لقاء الدور الأول وكذلك التعادل مع النصر في الجولة الـ12 (2-2)، فدخل لقاء الليلة أمام الأهلي دون التحفظ المعقول المطلوب، بل لجأ لفتح الملعب، تحديدًا على الأطراف، وهو ما استغلته كتيبة يايسله بأفضل طريقة.

    هذا ظهر في هدفي الشوط الأول تحديدًا، حيث عرضية هوائية من الحارس السنغالي إدوارد ميندي إلى الجناح الجزائري رياض محرز على الطرف اليمين ومن ثم تمريرة للمهاجم الإنجليزي إيفان توني فهدف .. ثلاث تمريرات فقط أسفرت عن الهدف الأول، وهذا ما تحدثنا عنه سلفًا بشأن الوصول لمناطق خطورة الاتفاق بأقصر الطرق.

    الهدف الثاني كذلك جاء بفضل تحركات الأطراف، حيث توغل الجناح الأيسر جالينو إلى داخل منطقة الجزاء، ما دفع المدافع جاك هيندري لعرقلته، ومن ثم الحصول على ضربة جزاء، سجلها توني بنجاح.

    على هذا المنوال سارت الـ90 دقيقة، في ظل ضعف أظهرة الاتفاق سواء عبدالله الخطيب أو راضي العتيني أو الجناحين جواو كوستا وفراس الغامدي.

    حتى عندما تدارك الشهري خطأه وحاول ترتيب الخطوط وتقريبها من بعضها مع الاعتماد على دفاع المنطقة، نجح الأهلي بالوصول للمرمى بهدف في الدقيقة 64، بفضل "اللا مركزية" التي أربكت خطط الشهري.

  • راهنوا على فشل يايسله دائمًا!

    العنوان أعلاه هو لسان حال جمهور الأهلي في الوقت الحالي، فبالأمس شكك عبده عطيف؛ نجم الشباب والاتحاد والنصر السابق، في قدرة يايسله على مواجهة سعد الشهري أو على الأقل في تحقيق ما يحقق الأخير وسط إمكانات محدودة كالتي في الاتفاق.

    عطيف عبر برنامج "في المرمى" كال المديح للشهري وقدرته على التأقلم مع الظروف وتعويض النقص في فريقه ومن ثم تحقيق ست انتصارات في آخر تسع مباريات.

    لكن يبدو أنه لم يتابع جيدًا "أهلي يايسله" في الجولات الأخيرة، حتى جاءت جولة الليلة لتثبت دور يايسله الفعال في الفريق، فالراقي لا يفوز بفضل جهود لاعبيه الفردية فقط، وليس لأن قائده رياض محرز "وعد بتحقيق لقب الدوري".

    وقد انعكست الوضع؛ يايسله أحسن تعويض غياباته، فيما لم يحسن سعد الشهري "قراءة المباراة".

    الشاهد في الفترة الأخيرة أن الأهلي ليس بالفريق الذي يقف على لاعب بعينه، مهما كان اسمه، فمن لم يسقط في غياب رياض محرز، إدوارد ميندي وفرانك كيسييه، لن يسقط في غياب زياد الجهني وزكريا هوساوي وميريح ديميرال!

  • رونالدو إلى الوصافة .. وأهلًا بصدارة إيفان توني

    في كل مباراة للأهلي مؤخرًا يتوجب ذكر المهاجم الإنجليزي إيفان توني، نظير تألقه عقب انتهاء توقف كأس العرب قطر 2025، لكن هذه المرة سنقول "جاء صاحب الصدارة الجديد"..

    المهاجم الإنجليزي هز شباك النواخذة الليلة بثنائية في شوط المباراة الأول وهدف ثالث في الشوط الثالث، وبفضلهم ارتفع رصيد أهدافه في الموسم الجاري من دوري روشن إلى 18 هدفًا، بينما هو "الهاتريك" الثالث في مسيرته بقميص الراقي.

    بفضل هذه الثلاثية ارتقى توني إلى صدارة قائمة هدافي الموسم الجاري من دوري روشن، متفوقًا بفارق هدفين على كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، وجوليان كينونيس؛ نجم القادسية، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة الجولة الـ19 بعد.

  • الأهلي وتفعيل وضعية "البطل"

    المباراة الأخيرة تثبت أن الأهلي استفاق لدرجة كبيرة بالفعل، وقرر تفعيل "وضعية البطل"، هو في الأساس دخل الموسم الجاري بهدف تحقيق اللقب المحلي بعد حصد النخبة الآسيوية 2024-2025.

    فبدأ الموسم بحصد لكأس كأس السوبر السعودي، ثم تراجعت نتائجه في الدوري المحلي بغرابة، لكن "أهلي النصف الثاني من الموسم" مختلف كليًا.

    في البداية كنا نقول إن "اللاعبين هم حاملوا الفريق وسط أخطاء يايسله"، ومؤخرًا دخل المدرب الألماني على الخط ذاته، وأصبح يتفوق على نفسه مهما كان خصمه .. يبقى أن نرى إلى أين ستصل بهم هذه الاستفاقة!

