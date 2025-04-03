ماتياس يايسله يكشف كواليس "اجتماع الحصاد" في الأهلي .. ويؤكد: لا نشعر بالخوف من الاتحاد أو غيره!

ماذا قال ماتياس يايسله قبل ديربي جدة الكبير؟!..

تحدث ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، قبل ديربي جدة الكبير ضد الاتحاد.

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الأهلي يستضيف نادي الاتحاد، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ويحتاج الأهلي للفوز على العميد الاتحادي؛ من أجل الحفاظ على آماله في انتزاع "المركز الثالث" بجدول ترتيب الدوري، والذي يؤهل صاحبه إلى مسابقة النخبة الآسيوية، الموسم القادم.