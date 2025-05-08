رسائل "صديقه" تلمح للقرار المرتقب .. ماتياس يايسله يتهرب من سؤال عن مستقبله مع الأهلي

مدرب صنع المجد مع النادي الأهلي..

في منتصف الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، كان المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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وقتها وحسب العديد من التقارير المحلية، اتخذت الإدارة الأهلاوية قرارًا بـ"إقالة" يايسله، من منصبه؛ بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق.

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لكن.. جمهور الأهلي انتفض ودعم المدير الفني الشاب - وفقًا لنفس التقارير -؛ لتتراجع الإدارة عن قرارها، ويستمر يايسله في منصبه، بل ويقود الفريق إلى اعتلاء عرش القارة، بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

وعلى الرغم من هذا الإنجاز الآسيوي؛ إلا أن مستقبل يايسله مع الفريق الأهلاوي، لا يزال غامضًا، وسط تضارب في الأنباء بشأن استمراره أو الرحيل.