أحمد فرهود

عروض مغرية لـ"خطف" ماتياس يايسله من الأهلي.. والمدرب يحسم قراره

يايسله أصبح معشوقًا للجماهير الأهلاوية في كل مكان..

حسم الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك وسط العديد من العروض المغرية، للتعاقد معه.

يايسله البالغ من العمر 37 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو من عام 2027؛ أي إلى ختام الموسم الرياضي القادم، وليس الحالي.

    وفي هذا السياق.. اعترف الإعلامي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، بتلقي الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم، العديد من العروض المغرية؛ للتعاقد معه بشكلٍ رسمي، خلال الفترة القادمة.

    بلاتنبيرج كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء يوم الخميس: "هُناك اهتمام كبير بالتعاقد مع يايسله؛ الذي يقدّم عملًا ممتازًا مع الأهلي".

    وكشف بلاتنبيرج عن أن أندية من الدوري الألماني؛ تأتي على رأس المهتمين بالتعاقد مع المدير الفني للفريق الأهلاوي، البالغ من العمر 37 سنة فقط.

  • ماتياس يايسله يحسم مستقبله مع الأهلي بعد العروض المغرية

    واستكمالًا لخبره.. تحدث الإعلامي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، عن موقف الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ من العروض التي تحصل عليها، للتعاقد معه بشكلٍ رسمي.

    وأعلن بلاتنبيرج رفض يايسله، جميع العروض التي تحصل عليها؛ بما في ذلك أندية الدوري الألماني، التي تريد التوقيع معه.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن المدير الفني الألماني، يتجه إلى استكمال عقده مع الفريق الأهلاوي؛ والممتد حتى 30 يونيو 2027، كما ذكرنا.

    مسيرة ماتياس يايسله مع النادي الأهلي منذ صيف 2023

    ماتياس يايسله تولى القيادة الفنية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من نادي رد بول سالزبورج النمساوي، الذي دربه لموسمين.

    وحقق المدير الفني الألماني الشاب مجدًا خالدًا مع الأهلي؛ بقيادته لأول لقب في تاريخه بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، وذلك في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ومع بداية الموسم الحالي.. قاد يايسله الفريق الأهلاوي؛ للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على فريق النصر الأول لكرة القدم في النهائي.

    وإجمالًا.. لعب الأهلي 113 مباراة رسمية تحت قيادة ماتياس يايسله؛ محققًا خلالها 73 انتصارًا في مختلف المسابقات، مقابل 18 تعادلًا و22 هزيمة.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 11 مباراة مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 16 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 28.

    - فوز: 20.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 67.

    - أهداف مستقبلة: 30.

