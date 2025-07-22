رغم اعتراض ماتياس يايسله! .. تحوّل مفاجئ في موقف الأهلي من المشاركة بكأس السوبر السعودي

بطولة شهدت الكثير من الجدل..

خلال ساعاتٍ قليلة.. غيّر مسؤولو النادي الأهلي من موقفهم؛ في المشاركة ببطولة كأس السوبر السعودي 2025-2026، بدلًا من عملاق الرياض الهلال - الذي قدّم اعتذاره عنها رسميًا -.

"اعتذار" الهلال عن هذه البطولة التي تستضيفها هونج كونج على أراضيها؛ يأتي بسبب إرهاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية "الولايات المتحدة الأمريكية 2025"، خلال صيف العام الحالي.

وانتهت مشاركة الفريق الهلالي في مونديال الأندية، من دور ربع النهائي - يوم 4 يوليو 2025 -؛ بينما تنطلق منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في التاسع عشر من أغسطس القادم.