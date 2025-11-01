"كنت أعلم أن القرار ضدنا" .. رد مفاجئ من جيسوس على تشكيك مدرب الفيحاء في ركلة جزاء النصر

بينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، قرر الحكم محمد الهويش أن يتجه إلى شاشة الفار، لمراجعة لقطة الالتحام بين فيانويفا وعبد الإله العمري، قبل أن يعود محمّلًا بالبشرى لجماهير النصر، المتواجدة بملعب الأول بارك، باحتساب ركلة جزاء في آخر دقائق المباراة.

وبركلة الجزاء، سجل كريستيانو رونالدو، ثاني أهدافه، ليقود النصر لفوز دراماتيكي على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

النصر حافظ على العلامة الكاملة، ولكنّ ركلة الجزاء لم تمر مرور الكرام، وسط تشكيك بأن الهويش اتخذ القرار الخاطئ، والذي ساهم في خروج الأصفر من موقعة الفيحاء بـ3 نقاط جديدة.