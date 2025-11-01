Jorge Jesus Pedro Emanuel Nassr v Fayhasocial gfx
محمود خالد

"كنت أعلم أن القرار ضدنا" .. رد مفاجئ من جيسوس على تشكيك مدرب الفيحاء في ركلة جزاء النصر

مدرب النصر يهاجم الهويش بسبب الأذن وقرار جديد حول رونالدو..

بينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، قرر الحكم محمد الهويش أن يتجه إلى شاشة الفار، لمراجعة لقطة الالتحام بين فيانويفا وعبد الإله العمري، قبل أن يعود محمّلًا بالبشرى لجماهير النصر، المتواجدة بملعب الأول بارك، باحتساب ركلة جزاء في آخر دقائق المباراة.

وبركلة الجزاء، سجل كريستيانو رونالدو، ثاني أهدافه، ليقود النصر لفوز دراماتيكي على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

النصر حافظ على العلامة الكاملة، ولكنّ ركلة الجزاء لم تمر مرور الكرام، وسط تشكيك بأن الهويش اتخذ القرار الخاطئ، والذي ساهم في خروج الأصفر من موقعة الفيحاء بـ3 نقاط جديدة.

  • Pedro Emanuelgetty images

    مدرب الفيحاء: لم أشعر بالاحترام وكنت أعلم أن القرار ضدنا!

    وخرج بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، بتصريحات هجومية، سواءً ضد النصر أو حكم المباراة.

    إيمانويل سلط الضوء على ركلة الجزاء التي سجلها رونالدو في الدقيقة 90+14، قائلًا إنه تيقن بأن الحكم عندما توجه لشاشة الـVAR، كان سيبقى لـ3 أو 4 دقائق، ثم يصدر قراره ضد الفيحاء.

    وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان يستحق الفوز، والخسارة جاءت لظروف خارجة عن إرادته، خاصة وأن ممثل المجمعة لم يفقد تركيزه حتى آخر دقيقة.

    وقال بيدرو إن تقنية الفيديو ذاتها التي استدعت الحكم اليوم، فعلت ذلك مسبقًا أمام الاتحاد، ودائمًا ما يحدث ذلك الأمر مع الفيحاء، مضيفًا أن النصر بالمركز الأول ولديه أفضل خط هجوم، ولا يتصور أن النصر بحاجة لهذه الأمور الخارجة عن النطاق.

    وتابع "هذه الصورة لا يجب أن تظهر في دورينا، فخور بفريقي، والنصر فريق كبير ويمتلك لاعبين كبارًا، ولكننا اليوم كنا الأفضل".

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جيسوس: بيدرو لم يشاهد الركلة

    في المقابل، وجه جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، ردًا على بيدرو إيمانويل، فيما يتعلق بالتشكيك في خطأ احتساب ركلة الجزاء "الأخيرة"، قائلًا إن الجزائية صحيحة ولا شك في ذلك.

    وتحدث جيسوس عن مدرب الفيحاء، قائلًا إنه متأكد أن بيدرو لم يشاهد ركلة الجزاء كي يخرج ويقول إنها غير صحيحة.

    من ناحية أخرى، وجه مدرب النصر هجومًا آخر على الحكم محمد الهويش، بسبب إلغاء هدف للأصفر، في الشوط الأول، أحرزه كينجسلي كومان، بداعي وقوع ساديو ماني، صاحب التمريرة الحاسمة، في مصيدة التسلل.

    وقال جيسوس إن هدف كومان تم إلغاؤه بسبب الأذن، واصفًا الأمر بأنه مخزي، بأن يتم إلغاء هدف لوجود منطقة "الأذن" في موقعة التسلل.

    ونوّه جيسوس بأن المباراة كانت صعبة، كون الفيحاء يمتلك مدربًا جيدًا، ولديه 4 لاعبين ممتازين يعرفهم جيدًا، كونهم قادمين من الدوري البرتغالي.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عدم تبديل رونالدو

    وتلقى جيسوس سؤالًا بشأن عدم إراحة كريستيانو رونالدو، ومشاركته في مباراة الفيحاء كاملة، ليعلق قائلًا إن "الدون" لاعب كبير ويعرف متى يرتاح ويطلب التغيير، لأنه يعرف جسمه جيدًا، مضيفًا أنه يدرس إراحته في مباراة جوا الهندي، ولكن هناك مباريات لا يستطيع استبعاده لأنه رونالدو.

    وتحدث مدرب النصر أيضًا عن هارون كمارا، قائلًا إنه لا يستطيع تعويض رونالدو، وفي بعض الأحيان قد يضحي جيسوس بوجود رونالدو بمستوى أقل، ولكن يظل وجوده مهمًا للفريق.

  • ماذا قال خبراء التحكيم في ركلة الجزاء؟

    وتحدث الحكم عبد الله القحطاني، عبر برنامج "دورينا غير"، بشأن لقطة الخطأ الذي أسفر عن ركلة جزاء النصر، مؤكدًا أن قرار الحكم صحيح، كون لاعب الفيحاء وجه "حركة إضافية"، بلمسة يد على الكرة، وأن اليد لم تكن في وضعها الطبيعي.

    في المقابل، قال المحلل التحكيمي نواف شكر الله، عبر برنامج "في 90"، إن الحكم محمد الهويش قدم مباراة كبيرة للغاية، ولكنه محى كل شيء بقراره الأخير حول احتساب ركلة جزاء الأخيرة، والتي وصفها بأنها غير صحيحة وغيرت سير المباراة.

    واستعرض نواف شكر الله لقطة واضحة تؤكد أن لاعب الفيحاء لم يرتكب مخالفة لمسة اليد على الكرة، كما أنه كان في وضع تنافس طبيعي مع عبد الإله العمري، ولم يحدث أي ضرب أو سلوك مشين.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رقم تاريخي .. ماذا ينتظر النصر؟

    وتمكن النصر من تخطي رقمه السابق، في موسم 2018-2019، الذي شهد تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حققت كتيبة جورج جيسوس، العلامة الكاملة في أولى 7 جولات، للمرة الأولى في تاريخ الأصفر بالمسابقة، منذ تطبيق نظام الاحتراف.

    ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين، عقب لقاء الفيحاء، قبل فترة التوقف الدولي، التي يخوض فيها المنتخب السعودي، مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب "قطر 2025"، والتي ستقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المُقبل.

    وبشكل عام، سيلعب النصر أربع مباريات حتى نهاية الشهر الجاري، نستعرضها في النقاط التالية..

    * 5 نوفمبر: مباراة النصر ضد جوا الهندي (دوري أبطال آسيا 2).

    * 8 نوفمبر: مباراة نيوم ضد النصر (دوري روشن السعودي).

    * 23 نوفمبر: مباراة النصر ضد الخليج (دوري روشن السعودي).

    * 26 نوفمبر: مباراة استقلال الطاجيكي ضد النصر (دوري أبطال آسيا 2).

    وينتظر أن يتوقف دوري روشن بعدها حتى ختام المشاركة في بطولة كأس العرب، حيث يعود النصر بعد التوقف الطويل، ليحل ضيفًا على النجمة، في بريدة، في 21 ديسمبر.