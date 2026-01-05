كشف مسؤولو نادي ليون الفرنسي حقيقة ما يتردد خلال الأيام الأخيرة بشأن شروط ريال مدريد للموافقة على إعارة الجناح البرازيلي إندريك، خاصةً تلك المتعلقة بفرض غرامة مالية على النادي حال عدم مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات.
"هذه هي تفاصيل العقد" .. ليون يرد رسميًا على مزاعم تهديد ريال مدريد بشأن مشاركات إندريك
ما القصة؟
بعد موسم ونصف من التهميش على مقاعد بدلاء ريال مدريد، قرر إندريك في الأخير طلب الرحيل، بحثًا عن فرصة مشاركة منتظمة في الأشهر الست التي تسبق كأس العالم 2026.
وبالفعل تلقى اللاعب البرازيلي عدة عروض سواء من أندية إنجليزية أو فرنسية، حتى ظفر نادي ليون في الأخير بخدماته على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر (حتى نهاية الموسم الجاري).
لكن بعض التقارير الصحفية زعمت اشتراط النادي الملكي مشاركة صاحب الـ19 عامًا في 25 مباراة على الأقل خلال فترة الإعارة للجانب الفرنسي، وإلا سيتم فرض غرامة مالية على الأخير، حال إخلاله بهذا الشرط.
ليون يرد بشكل رسمي
هذا الجانب فرض نفسه على المؤتمر الصحفي الخاص بتقدير إندريك للإعلام الفرنسي، والذي عُقد أمس الإثنين.
وقد نفى مسؤولو ليون مزاعم تهديدات ريال مدريد بفرض غرامة مالية على النادي حال تهميش دور البرازيلي أو خوضه أقل من 25 مباراة.
في هذا الشأن، علق المدير العام لليون مايكل جيرلينجر: "قمنا بنشر كل ما يلزم نشره بخصوص استعارة إندريك. قلنا إننا دفعنا أعلى سعر ممكن للظفر به، هذا كل ما في الأمر، ولا يوجد أي شيء آخر في العقد يتعلق بعدد مشاركات اللاعب".
ومن جانبه، صرح ماتيو لويس جان؛ المدير الرياضي للنادي الفرنسي: "لا تقلق، سيتمكن إندريك من خوض 25 مباراة، بل وأكثر".
وأضاف لويس جان: "إندريك أحد أفضل المواهب في عالم كرة القدم، سيكون رهانًا ناجحًا لليون".
إندريك يغيب عن أول مباراة مع ليون .. وعقبة في الدوري الأوروبي
أصبح سيصبح إندريك لاعبًا رسميًا في ليون اعتبارًا من 1 يناير، في إطار إعارة لمدة ستة أشهر تقدر قيمتها بمليون يورو.
ومع ذلك، غاب البرازيلي عن مواجهة ليون الأخيرة أمام موناكو، ضمن الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي، والتي أقيمت في الثالث من يناير الجاري.
الاستبعاد لم يكن فنيًا، إنما على إثر تأخير إجراءات تسجيله لدى الجهات المختصة، إذ تستغرق تلك العملية عدة أيام، بحسب "فوت ميركاتو".
لكن خيبة الأمل أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالدوري الأوروبي، إذ لن يتمكن إندريك من خوض آخر مباراتين في مرحلة الدوري مع ليون.
فبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اللاعبون الذين تم قيدهم خلال فترة الانتقالات في يناير لا يحق لهم المشاركة إلا بعد انتهاء مرحلة الدوري، في المباريات التي يتم فيها الإقصاء المباشر.
هذه القاعدة الصارمة تحرم إندريك من المشاركة في المسابقات الأوروبية في الوقت الحالي، لكنه غياب مؤقت بعد تأهل ليون بالفعل على الأقل إلى المباريات الفاصلة ويحتل حاليًا صدارة الترتيب.
تحطيم الرقم القياسي عبر منصات التواصل الاجتماعي
وفقاً لـ RMC Sport، تمت مشاهدة منشور "إنستجرام" الخاص بنادي ليون والذي يعلن عن وصول إندريك أكثر من 17 مليون مرة؛ وهو المنشور الأكثر مشاهدة للنادي حتى الآن.
للمقارنة، كان الرقم القياسي السابق مرتبطاً بفيديو لتايلر مورتون عندما انضم من ليفربول هذا الصيف، وهو منشور تمت مشاهدته أقل من ثلاثة ملايين مرة. وإذا تألق مع فريق الدرجة الأولى الفرنسي، فقد تتحطم المزيد من الأرقام القياسية في الأسابيع والأشهر القادمة.
عندما تم تأكيد انتقاله على سبيل الإعارة، كتب ليون على موقع النادي: "في عمر 19 عاماً فقط، ينضم إندريك إلى أولمبيك ليون بخبرة قوية بالفعل على أعلى مستوى ونضج تبلور في بيئات تنافسية متطلبة. ملفه الهجومي، وتأثيره في المناطق الحاسمة، وطاقته هي أصول رئيسية مع توجه الفريق إلى النصف الثاني من الموسم، مع وجود العديد من الأهداف التي لا يزال يتعين تحقيقها".