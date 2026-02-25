ليونيل ميسي يكشف عن الطريقة "الرومانسية" التي تقدم بها لزوجته أنتونيلا روكوزو

كشف ميسي الآن عن كيفية طلبه الزواج في إحدى الليالي في برشلونة.

وقال لناهول غوزمان في بودكاست Miro de Atrás: "كنا معًا منذ سنوات عديدة. كان لدينا بالفعل ثياغو وماتيو؛ كان لدينا بالفعل ولدان".

"وفي إحدى المرات، خرجنا لتناول العشاء في برشلونة، في أحد الفنادق، وقضينا الليلة هناك، وهناك طلبت يدها للزواج، ولكن كان الأمر معروفًا بالفعل، كان لا بد أن يكون كذلك، ولكن كان الأمر أكثر رومانسية.

لم يكن الأمر كما لو أن السلسلة انقطعت فجأة في أحد الأيام وقلت: "آه، دعينا نتزوج، هذا كل شيء". لا، لا، كان الأمر أكثر رومانسية، ولكنه كان تقريبًا مثل ذلك - تحديد الموعد، شيء من هذا القبيل. نعم، لأنه كان بالفعل كما لو أن الرابطة أصبحت رسمية".