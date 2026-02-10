ليونيل ميسي يتطلع إلى العودة رسمياً إلى برشلونة بعد وضع خطة عائلية

كان ميسي، الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية، يأمل في أن يكون لاعبًا في نادٍ واحد بعد خروجه من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة. أعيدت كتابة كتب التاريخ مع برشلونة بعد تحطيم عدد لا يحصى من الأرقام القياسية.

سجل 672 هدفًا للبلوغرانا في 778 مباراة، وساعدهم في الفوز بـ 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. انقطعت علاقاته المهنية مع برشلونة عند انتهاء عقده المربح.

أدت المشاكل المالية في كامب نو إلى عدم التوصل إلى اتفاق على تمديد العقد، وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر. واجهت عائلته صعوبات في الاستقرار في فرنسا، وبحثت عن تحدٍ جديد بعد موسمين في بارك دي برانس.

قبل دعوة من ديفيد بيكهام للذهاب لمطاردة الحلم الأمريكي في عام 2023. عزز ميسي مكانته كأكثر اللاعبين حصولا على الألقاب في كل العصور أثناء تألقه في الولايات المتحدة - حيث فاز بكأس الدوري، ودرع المشجعين، وكأس MLS.