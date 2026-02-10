Getty
ليونيل ميسي يتطلع إلى العودة رسمياً إلى برشلونة بعد وضع خطة عائلية
من برشلونة إلى ميامي: مسيرة ميسي المهنية
كان ميسي، الفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية، يأمل في أن يكون لاعبًا في نادٍ واحد بعد خروجه من أكاديمية لا ماسيا الشهيرة. أعيدت كتابة كتب التاريخ مع برشلونة بعد تحطيم عدد لا يحصى من الأرقام القياسية.
سجل 672 هدفًا للبلوغرانا في 778 مباراة، وساعدهم في الفوز بـ 10 ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. انقطعت علاقاته المهنية مع برشلونة عند انتهاء عقده المربح.
أدت المشاكل المالية في كامب نو إلى عدم التوصل إلى اتفاق على تمديد العقد، وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر. واجهت عائلته صعوبات في الاستقرار في فرنسا، وبحثت عن تحدٍ جديد بعد موسمين في بارك دي برانس.
قبل دعوة من ديفيد بيكهام للذهاب لمطاردة الحلم الأمريكي في عام 2023. عزز ميسي مكانته كأكثر اللاعبين حصولا على الألقاب في كل العصور أثناء تألقه في الولايات المتحدة - حيث فاز بكأس الدوري، ودرع المشجعين، وكأس MLS.
ميسي وأنتونيلا يخططان للعودة إلى برشلونة
تم الاتفاق على شروط جديدة في جنوب فلوريدا، حيث تشعر عائلة ميسي بالاستقرار في الولايات المتحدة. ومع ذلك، يتم وضع خطط للعودة إلى ما لا يزال يعتبر موطنها الروحي.
قال ميسي لـ SPORT في نوفمبر 2025: "أريد حقًا العودة إلى هناك، نحن نفتقد برشلونة كثيرًا. أنا وزوجتي والأطفال نتحدث باستمرار عن برشلونة وفكرة العودة إليها. لدينا منزلنا هناك، وكل شيء، لذلك هذا ما نريده. أنا متشوق للغاية للعودة إلى الملعب عندما ينتهي بناؤه، لأنني منذ أن غادرت إلى باريس، لم أعد إلى كامب نو، ثم انتقلوا إلى مونتجويك".
هل سيعود ميسي إلى برشلونة بعد تقاعده؟
قام ميسي مؤخرًا بزيارة سرية إلى كامب نو، بعد أن شاهد هذا الملعب الأيقوني يخضع لعملية تجديد شاملة. تم استبعاد عودته للعب في برشلونة، بسبب العلاقة المتوترة مع الرئيس الحالي للنادي جوان لابورتا.
وقد تم اقتراح تنظيم مباراة ودية أو استعراضية بشكل منتظم، تسمح لميسي بالظهور على أرضية كامب نو للمرة الأخيرة وتوديع جماهيره المخلصة التي لا تزال تعتبره أفضل لاعب في التاريخ.
كما تم طرح فكرة إقامة تمثال للنجم الجنوب أمريكي، ليخلد في المكان الذي جعله أيقونة عالمية، ولكن لم يحدث أي تقدم في هذا الصدد منذ أن طرح لابورتا الفكرة لأول مرة.
ومع ذلك، ستصبح برشلونة موطنه مرة أخرى في مرحلة ما. بمجرد أن يعلق حذاءه للمرة الأخيرة، مع انتهاء مسيرته الرائعة، يمكن لعائلة ميسي العودة إلى الشواطئ الإسبانية.
وقد ذكرتصحيفة SPORT في تحديث لها حول هذا الموضوع: "كما أوضح في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، يخطط ليو ميسي للعودة إلى برشلونة بمجرد انتهاء عقده مع دوري كرة القدم الأمريكية. في المستقبل، سيعود ليكون برشلونيًا حقيقيًا.
"بعد اعتزاله كرة القدم، هناك إجماع عائلي على أنه سيعود للعيش في برشلونة،
حيث لا يزال يمتلك منزلاً. وعندها سيكون مستعداً للانخراط بشكل أكبر في العمليات اليومية للنادي. رغبته الأولية ستكون الانضمام إلى فريق الإدارة الرياضية مع رئيس يثق به".
دور إداري في كامب نو؟ مستقبل ميسي
لطالما كان ميسي بعيدًا عن أي مستقبل في مجال التدريب، حيث أن هذا اللاعب المتواضع البالغ من العمر 38 عامًا ليس من النوع الذي يصرخ ويصيح في مقعد البدلاء. ومع ذلك، فإن دورًا إداريًا أو سفيريًا مع برشلونة سيكون مثاليًا.
ستظل الأبواب مفتوحة له هناك إلى الأبد، ولكن في الوقت الحالي، يركز ميسي على السعي وراء المزيد من الألقاب الكبرى مع إنتر ميامي - مع تردد أنباء عن المزيد من التعاقدات البارزة - والمشاركة في الدفاع عن لقب كأس العالم للأرجنتين في صيف 2026.
